總統蔡英文的英國倫敦政經學院(LSE)博士論文被質疑造假，LSE所屬的倫敦大學曾在官網澄清，蔡英文的博士學位並無問題。旅美學者林環牆表示，英國一審行政法庭曾在6月20日發出重磅判決文，要求LSE須在28天重新回覆獨立記者理查森要求揭露「蔡英文博士論文口試官及口試報告」的申訴；如今逾期兩天，LSE未有任何動作。因此，英國一審行政法庭發出「LSE違抗行政法庭命令」的正式通知。

林環牆21日在《獨立觀察》粉絲專頁表示，英國一審行政法庭麥肯納法官6月20日曾發出重磅的判決文，透露來自法官認證的兩大重要發現：第一、判決文認證LSE的法務主管「海恩跨海串供」；第二、判決文暗示「蔡英文黑手已伸入LSE檔案室」。

林環牆接著點出，麥肯納法官6月20日的判決文裡，特別命令涉及蔡英文論文門醜聞的LSE必須在28天重新回覆獨立記者理查森要求揭露「蔡英文博士論文口試官及口試報告」的申訴。 但是直到7月20日，已逾期兩天，仍未見LSE有任何動作。因此，英國一審行政法庭發出「LSE違抗行政法庭命令」的正式通知。如果LSE後續沒有向行政法庭做出合理、合法的交待，恐已觸犯英國資訊自由法的第77條。

林環牆甚至預測，LSE 恐怕很快會被蔡英文的論文門，拖進一個遠比10多年前「格達費博士學位醜聞」更為羞辱的無底深淵。