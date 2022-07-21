大陸近期房市亂象、村鎮銀行事件頻出，讓金融風險陡增，大陸銀保監會21日出面信心喊話，表示風險可控，且金融穩定保障基金基礎框架已初步確立，首批人民幣（下同）646億元資金到位。

新浪財經報導，大陸銀保監會發言人綦相21日表示，今年上半年持續有支持穩增長措施，截至6月底普惠型小微貸款年增長22.6％，綜合融資成本繼續下降。超前展開基建，期間基建貸款增加2.6兆元。促進消費恢復，居民消費貸款增加1,589億元。

對於當前市場關注的房地產市場、爛尾樓停貸事件等問題，綦相強調，金融穩定保障基金基礎框架已經初步確立，首批646億元資金籌集到位。將持續強化銀保機構裡，執行中小銀行兼併重組支持政策，鼓勵優質銀行機構等參與併購重組和區域整合。

銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞也表示，積極與其他部門配合，支持地方保交樓、保穩定。在地方總體工作安排下，指導銀行積極參與相關工作，主動參與合理解決資金硬缺口方案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工。

劉忠瑞指出，6月房地產貸款新增2,003億元、整體平穩，會繼續有序做好房地產行業融資。用下調住房貸款利率方式滿足居民購房需求。