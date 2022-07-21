台大新聞所教授、媒體人彭文正因質疑總統蔡英文論文及學歷造假，遭到台北地方法院通緝，目前滯留美國持續爆料，並跨海透過英國行政法院續查此案。先前英國行政法院法官McKenna認為倫敦大學違反了《資訊自由法》，判決要求倫敦政經學院（LSE）在28天內(7/19前)提供蔡英文的博士論文口試委員名單，但LSE未做任何回應，被英國行政法院發布LSE的「違法通知」；彭文正今(21日)PO出此判決文，引發網友炸鍋熱議。

彭文正今(21日)在臉書寫道：「號外！號外！英國行政法庭今天對倫敦政經學院發出了『違法通知』！」PTT立即有鄉民轉貼此則臉書文，以「[爆卦]LSE違反行政法院判決不願公布蔡口委」為標題，寫道：「前情提要：英國行政法院法官McKenna認為倫敦大學違反了資訊自由法，判決要求LSE在28天內(7/19前)提供蔡總統的博士口委名單。目前狀況：28天已過，LSE無視法官要求，未做任何回應。」

發文並將判決翻譯（部分使用deepl.com）成中文陳述如下：「2022年7月20日英行政法院最新發函如下：2022年6月21日，Alison McKenna法官認為2021年11月26日的IC-109451-SIM2決定通知是錯誤的，資訊申請範圍內的資訊(蔡口委名單)由倫敦政治經濟學院(LSE)持有。法庭命令倫敦政治經濟學院必須在28天內對上訴人的原始資訊申請做出新的回應，確認其申請範圍內的資訊被持有，並披露資訊或解釋他們有豁免權可以不公開的原因。上訴人沒有收到LSE或被上訴人的任何回應。自法庭命令以來，已經過去了28天。LSE没有遵守法庭的命令。」

PTT八卦板鄉民炸鍋熱議：「論文都找不到了，口委會找得到」、「看堅治還不知道？」、「1.5個博士，躲躲藏藏」、「LSE實在可惡」、「口委名單有如此見不得人嗎」、「根本沒有口委怎麼公布，只好裝死囉」、「啊就公布一下又不會死人」、「爆卦：竟然有人以為死忠的會在意學位及誠信問題」、「原來英國法院判決只是參考用，小英不怕了」、「英國行政法院讓人尊敬」、「賈伯斯難怪會挺賈碩士」、「水很深」。