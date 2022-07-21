率六都之先！為協助有繳稅意願，但無力一次繳清的民眾分期繳稅，台中市政府21日預告「台中市地方稅加計利息分期繳納辦法」草案，廣徵各界意見，為地方稅分期繳納寫下新的里程碑，未來實施以後，預計每年可協助市民紓緩繳稅壓力達八千萬元。

稅捐稽徵法去年底增訂第26條之1，授權地方政府訂定加計利息繳稅辦法，台中市政府21日宣布，為協助有繳稅意願，但無力一次繳清的民眾分期繳稅，率六都之先預告「台中市地方稅加計利息分期繳納辦法」草案，廣徵各界意見，為地方稅分期繳納寫下新的里程碑，未來實施以後，預計每年可協助市民紓緩繳稅壓力達八千萬元。

台中市地方稅務局長沈政安表示，台中市長盧秀燕上任以來，致力推動輕稅簡政，除2020年大降地價稅二成外，近年因應疫情，也訂定「不加計利息」的地方稅延期或分期繳納處理措施，協助市民度過難關。如今，稅捐稽徵法增訂「加計利息」分期繳稅規定，台中立即推出實施辦法，幫助市民繳稅。

沈政安指出，稅捐稽徵法修法前，符合天災、事變、不可抗力及經濟弱勢等條件，民眾可申請免加計利息分期繳稅，但近年因疫情發展連帶景氣低迷，企業或民眾仍有可能因其他客觀因素有財務困難，無力一次繳清應納稅捐，地稅局在修法後即積極研擬加計利息分期繳稅辦法草案。

地稅局說，加計利息分期繳納適用的稅目，包括使用牌照稅、房屋稅、地價稅及印花稅，只要個人應繳稅款在50萬元以上、營利事業在100萬元以上，或屬中低收入戶、領取醫療補助、急難救助、失業給付、職業訓練生活津貼及因減班休息、營利事業銷售額減少30％以上等情形，都可申請。

至於分期的期數，可依不同稅額級距可分2至36期，並依各年度1月1日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息。