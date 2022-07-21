交通部振興方案「悠遊國旅」上路，運用55億元預算，希望在7月15日～12月15日期間刺激國旅市場，分成觀光遊樂業、旅行業及旅宿業3面向補助。交通部長王國材21日表示，民眾踴躍參與，在補助上路後有加乘效果帶動國內旅遊風潮，也盼觀光業及遊覽車業者可以把握時機提供最好的遊程及服務。

另一方面，在旅宿業補助上，平日入住每房每晚最高補助1,300元，卻出現民眾反映部分參加活動的旅宿業者疑似趁機調漲房價。觀光局特別呼籲，雖然因為市場供需考量，有淡旺季價格之差異，但業者不得因國旅補助即抬高價格。

根據觀光局統計，截至21日中午為止，特色團遊已申請團數為2,000團，入園門票優惠3折的觀光遊樂業有12萬人次入園；住宿補助則有16萬間。

觀光局指出，振興補助開跑前已經多次強調，旅宿業者要充分揭露房價住宿資訊，勿因補助而調高房價。民眾發現有哄抬房價的狀況，可檢具事證向各地方政府檢舉該旅宿業者；如屬實，觀光局將終止該業者參與權利並取消其補助資格。

同時，觀光局也提醒，業者應主動公開資訊讓民眾了解，悠遊國旅的住宿補貼是否可與業者自辦的優惠合併使用，以免引起旅客誤會產生消費糾紛；民眾如有遇到消費爭議可洽各地方政府的消保單位查處。

觀光局呼籲業者自律，以免影響形象及此次國旅振興的規劃用意，國旅優惠是希望協助受疫情影響的國內觀光產業振興，業者也提升自身軟硬體品質以吸引旅客重遊。