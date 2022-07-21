日本央行（日銀）21日調高通膨預測，但維持超低利率水準不變，警示疲弱經濟前景所面對的風險。外界認為這顯示在全球央行持續緊縮貨幣政策的浪潮裡，日銀堅持寬鬆政策而不會參與其中。

日圓兌美元匯率盤中貶值0.15％報138.5日圓，逼近14日盤中創的近二十四年低點。

日銀維持短期利率負0.1％，和10年期公債殖利率約0％等目標不變。本年度核心通膨率預測從1.9％調高至2.3％，下年度從1.1％調高至1.4％。本年度經濟成長率預測從2.9％下修至2.4％。

日銀表示正密切觀察新冠疫情影響，若有需要，將毫不猶疑採取額外寬鬆措施支持經濟。因為日本經濟前景極不明朗，必須對金融與匯市走勢對經濟與物價等影響持謹慎態度。

日銀總裁黑田東彥強調任何小幅升息行動都不可能阻止日圓貶值，只有大幅升息才能阻止貶值，但這會嚴重打擊經濟。

三菱東京日聯銀行策略師關戶孝洋認為就算日圓兌美元匯率貶破140日圓，在沒有傷害美國製造業競爭力之前，華府在11月期中選舉之前幾乎不會要求日本聯合干預匯市。他預期日圓匯率可能貶破150日圓。

燃料與大宗商品價格走高，讓日本通膨年率從4月開始超過日銀的2％目標，但黑田指仍未能讓通膨率穩定而持續地處在目標水準，因此必須繼續寬鬆。

法國巴黎銀行認為日圓匯率只要在夏季貶破140日圓，日本第四季通膨年率將達3％；若超過3.5％，日銀就可能調整貨幣政策。

對於薪資增幅未跟上物價漲幅，黑田希望薪資能調漲至「另一個等級」。日圓急貶令企業難以制定經營計劃和對經濟構成負面影響，但他希望那些因日圓貶值而獲利增加的企業能增加投資和提高薪資，促進收入和支出的良性循環。