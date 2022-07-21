前國安會副秘書長張榮豐即將在明天出版新書《無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記》，他在書中披露，90年代討論《美日安保條約》對台灣的意義時，一位迄今仍在拜登政府擔任重要職位的美方官員，直率的說：「台灣的朋友要認清楚，就美國而言，對台灣安全最重要是《台灣關係法》，這是美國的法律，相當於《聖經》。至於你們關心的《美日安保條約》，就如一本平裝的廉價小說！」

1988年蔣經國總統逝世後，張榮豐由時任總統的李登輝招募加入總統府幕僚團，主要負責大陸政策規劃；1996年台海危機，他進入國統會擔任研究委員，負責召集幕僚小組制訂應變計畫，此計畫即為後來的「十八套劇本」。民進黨執政後，亦於2003年擔任國安會副秘書長。

曾任李登輝政府密使的張榮豐，如今將當年兩岸秘密管道建立，到第二次台海危機運籌帷幄的過程，以手記方式撰寫成《無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記》，由東美出版事業有限公司於7月22日出版。

張榮豐在書中自述，由於工作的關係，90年代和國際人士有較多的業務往來。這些人士有的是對手，有的是盟友，還有一些則是敵是友撲朔迷離。

面對與中共的往來，張榮豐以「中共善用隱晦幽微語言」來形容。他說，所有談判的內行人都知道，雙方進入談判細節前，如何設定有利己方的議題，是決定一場談判勝負的關鍵所在。換言之，設定議程最主要的任務，是將能達成我方目標的議題放入議程，同時將會對我方目標造成傷害的議題排除在外。

張榮豐指出，中共常將有利的議題，用一種隱晦、概括式的語言包裝成為談判的「原則」，再利用各種飲宴、參觀、餽贈等熱情的款待，讓對手卸除心防，接受其所提出的談判原則。

他舉例，例如對台灣的「一個中國」、「九二共識」，與柯林頓政府談判加入WTO的「入世三原則」等。這些「原則」事實上都是有利於中共談判的議題，最後都成為談判桌上制約對手的重要槓桿。

張榮豐也說，多年來和中國打交道的經驗告訴我們，不管接待單位如何熱情款待，接見的領導層級再高，引用的詩詞多麼感人，都必須記住：「中共的組織紀律，超越所有的個人交情」。其實這不是什麼了不起的金科玉律，中國古代就知道和對手交往必須遵守「大夫無私交」的道理。

面對與美國的往來，張榮豐以「美式風格坦率明快」來形容。他說，相較於中國對重要議題，時機不成熟之前不輕易表態、攤牌，美國的對手在談判桌上的表現要坦率許多。

張榮豐提及，記得在一次討論《美日安保條約》對台灣的意義時，一位迄今仍在拜登政府擔任重要職位的美方官員，直率的說：「台灣的朋友要認清楚，就美國而言，對台灣安全最重要是《台灣關係法》，這是美國的法律，相當於《聖經》。至於你們關心的《美日安保條約》，就如一本平裝的廉價小說！」

他說，美國的朋友對於已經發生的事情，我方提出的解釋或說法通常不太感興趣，有時他們會說：「I Don’t Care!」他們更感興趣的是：「What’s the Next？」

面對與日本的往來，張榮豐以「台日對話進入本音層次」來形容。他說，面對民主台灣，以及台灣海峽的狀況，日本勢必要有一套對台灣的新策略。同時隨著台灣民主化後，民間力量的解放，過去台日間千絲萬縷的關係，又重新恢復。在這樣的背景下，李總統主政的90年代，台日間對話已逐漸能進入「本音（honne）」的層次。

張榮豐也提到，1996年在中共解放軍飛彈威脅下，李總統54％得票率當選中華民國第一屆民選總統，日本朋友送給李總統一頂日本古代武士的頭盔，並以日本古語「勝者尤須繫盔緒」相贈，意義十分深遠。他說，如果雙方國家利益一致，能夠進入本音層次的對話，將能深深感受到日本是一個有禮、體貼，有內涵而細膩的民族。