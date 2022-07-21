民進黨桃園市長參選人林智堅的論文涉嫌抄襲案延燒多日，媒體人「逆風的烏鴉」21日再度秀圖點出貓膩，他找出中華大學科管所「三篇很類似的論文」，其中陳、彭2位作者的附錄問卷都有掛名，反觀林智堅卻沒有，讓他不禁質疑：「有什麼東西是證明他在這個研究裡有角色的？」

逆風的烏鴉在臉書續打林智堅論文門案，以「小小附錄大大學問」為題寫道：「在追查林智堅論文抄襲案的過程中，一直不斷發現一些有趣的事。比如說，這一次，是發現中華大學在2008年，有三篇很類似的論文。這裡不是要說誰抄誰，而是林智堅說自己參與研究，所以把報告拿來當自己論文這件事，在另外兩篇論文的示範下根本說不通。」

他指出，這三篇論文，除了林智堅那篇抄來的，第二篇是陳筱琪的「台灣顧客滿意模式之研究—以遊樂區為例」，第三篇是彭家琳的「台灣顧客滿意指標之研究—以某一知識型技術服務業為例」，「這三篇相同點很多。第一，都是2008年的論文，林智堅和陳筱琪的是7月，彭家琳的我沒查到。但從問卷時間來看，應該差不多。」

烏鴉又指出，第二個相同點，是三篇論文都是中華大學的科管所碩士論文。第三個相同點，是研究模式都完全相同，都是以TCSI的量化指標做研究。第四點是陳筱琪、彭家琳的指導教授都是李友錚，只有林智堅的指導教授是賀力行，不過，林智堅抄的竹科報告，主持人是李友錚。

他表示：「這種情況其實我還蠻難想像的。但無論如何，彭、陳的論文都沒有抄誰的報告問題，所以可以質疑的地方顯然比林智堅的論文少很多。而且最關鍵的是，這三篇論文都是量化研究，後面都有個附錄的問卷，這個問卷，也可以看出林智堅說詞的最大問題所在。」

在陳筱琪論文的附錄問卷裡，很明確地寫了「指導老師：李友錚；指導學生：陳筱琪」，在彭家琳的問卷裡，則是很明確的寫了「研究員：李友錚博士；研究助理：彭家琳」。那林智堅的論文呢？上面寫的是「研究員：李友錚博士，承辦人員：王明郎」，烏鴉質疑，請問林智堅的名字在哪？而這個問卷的量化研究，就是論文的主體啊。

烏鴉點出結論：「也就是說，陳筱琪、彭家琳都是白紙黑字把名字放在問卷上，指導學生也好，研究助理也好，他們就是確實是研究的主要參與者。但是林智堅呢？除了那個沒有放在論文裡的『不支薪研究助理』，有什麼東西是證明他在這個研究裡有角色的。所以不要再說他有多少參與，所以可以把研究當成他的碩論了，同一年的同所同主題的碩論，早就示範了要證明自己如果真的有參與，是該怎麼標示自己的名字了。我很佩服林智堅有把問卷放進附錄的勇氣。但考量到竹科報告也有把問卷放在附錄，其實我高度懷疑林智堅也不知道附錄放了啥。」