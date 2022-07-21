美國一名22歲護理師埃里卡·迪亞茲(Erika Diaz)近期因為「不合法穿著」在抖音上引起爭議。身材嬌小的她一直有個困擾，就是擁有一對人人稱羨的巨無霸「胸器」，量身訂做的制服充分展現完美體態，為了捍衛自身權益忍不住跟網友槓上。

Nurse Erika Diaz: "People Call My Scrubs Inappropriate, But It's Just My Body" https://t.co/Owq2jf6iqU pic.twitter.com/maK97lISWh — PaperChaserDotCom (@PaperChaserBlog) July 20, 2022

綜合《太陽報》、《紐約郵報》報導，身高157公分、體重48公斤的性感護理師迪亞茲(Erika Diaz)平時工作忙碌，下了班還身兼志工、網紅，個人抖音平台累積超過10萬粉絲追蹤，目前還是學生的她，斜槓人生精采又充實。

某日在網路上曬出身穿手術服的影片使她一夕間爆紅，鏡頭前她的衣服似乎不太合乎常理，前凸後翹的曲線身材令網友留言讚美「這合法嗎?好羨慕你的身材。」、「被她戳針我願意…」、「已噴鼻血。」不過清一色都是負面聲浪，批評利用制服宣傳自己，說道「為什麼要穿成這樣?」、「請尊重專業。」、「勸你直接買大一點的尺寸不就解決了。」

事後她也澄清，其實胸部太大一直是個困擾，因為體型嬌小，長期工作下來背部嚴重痠痛，才會把褲子鬆緊帶束緊。對於那些酸民留言她根本無心理會，冷冷回了「我又矮又小，你們可以說一切都是假的，因為這就是你們最想聽的答案不是嗎?我正在為別人的人生而拼命，這些都是眼前更重要的事。」