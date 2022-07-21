女星戈偉如臉蛋姣好、身材火辣，代表作有《家有仙妻》、《浴火鳳凰》和入圍金鐘女配的《愛上巧克力》，但她已多年未現身螢光幕，不少粉絲都在臉書粉專貼出戈偉如的昔日劇照懷念。不過，有網友近日公開上傳與戈偉如的合照，現年57歲的戈偉如外型一樣絕佳。

這名網友18日在臉書公開PO麻將聚會的照片，牌咖之一竟有鼎鼎大名的女藝人戈偉如，網友興奮地表示：「看清楚照片喔，戈偉如可是（李敖）曾經說的台灣第一美女。」畫面中，戈偉如一手拉下口罩，一手拿著麻將，肌膚白到發光，宛如行走式電燈泡，長髮也烏黑亮麗又濃密，看不出已年過半百，網友留言誇讚：「戈偉如真的好美唷」。

同一個場地 同一張牌桌 同一組麻將 他們打上半場 我們打後半場 看清楚照片喔 戈偉如可是（李敖） 曾經說的台灣第一美女 由黃青揮發佈於 2022年7月18日 星期一

近日，不少網友都在臉書公開社團「老照片交流道」、「復刻舊時光」等PO戈偉如年輕時的照片，像是1990年和苗僑偉、顧冠中、潘迎紫、況明潔、蕭薔合作的武俠劇《浴火鳳凰》，以及1991年和林以真主演的電視劇《家有仙妻》，引起大批網友的回憶殺，紛紛留言：「偶像劇界天花版花仙美女」、「這才是真正的女神」、「真的美，在沒有醫美年代才是真美女，現在很多整的都一樣看不出誰是誰」。

1990年《浴火鳳凰》。（圖／中時資料照）