隨著疫情趨穩，加上暑假旅遊旺季到，行政院農委會水土保持局台東分局持續舉辦邁入第四屆的「縱谷大地藝術季-漂鳥197」，今年邀請10組國內外藝術家到縱谷借景創作，作品分別設置在關山、鹿野及海端等農村絕美秘境，7月暑假期間吸引了許多遊客前來拍照打卡，可望掀起縱谷農村旅遊潮！

結合在地景色與人文風情打造農村新風貌，是行政院農業委員會水土保持局台東分局近幾年積極推動「萬物糧倉‧大地慶典」計畫的目的，從2019年起「縱谷大地藝術季-漂鳥197」即以自然生態與農村景觀為舞台，在地人文風情做基底，4年來作品設置從池上向南延伸，今年邀請英國、土耳其及韓國等4位國外藝術家，以及6位台灣藝術家參與創作，每件作品就像泰戈爾的漂鳥詩集觸動來訪遊客的心靈，以不同的藝術創作姿態，詮釋縱谷有百美與農村的處處精彩。

「台東，真的很適合暑假親子遊」，水保局台東分局長柯燦堂表示，疫情期間民眾累積了許多的壓力與焦慮，而縱谷是能讓人大口深呼吸的地方。「這二年常聽到遊客分享，訪遊縱谷不僅接近自然美景，還能一次欣賞到數十件的地景作品，跟著作品的足跡像是展開農村的尋寶之旅，沒想到農村這麼好玩又很知性」！

「縱谷大地藝術季-漂鳥197」今年10件作品分別設置在海端1件、關山3件，以及鹿野6件，每件作品，藝術家都以地景為主角，用作品傳達自然景觀的生命力與獨特之美。10件與地景交融的作品為縱谷披上了一襲新意，等待民眾前來用心慢慢觀賞，也許能捕捉作品的呢喃，聽見土地述說的故事。

其中，備受矚目的藝術家李維睦作品「在一朵像魚的雲下看風景」，這朵像魚的雲象徵豐收且年年有餘，民眾能自由坐躺在作品下休憩讓風吹過，享受走過四季的風景；又如「飛向宇宙」為韓國藝術家宋周妍作品，以棲息台東瀕臨滅絕的「烏頭翁」和「鳥巢」探討「共生」和「夢想」，提醒民眾尊重彼此的生命。

英國藝術家Tim Norris作品「無盡的流動」，設置在鹿野新良濕地，作品如懸浮在湖上襯出浪漫的倒影，詮釋輕盈的流動力量，和寧靜而美的存在；藝術家達鳳‧旮赫地的作品「祝福」，藉著耐侵蝕材質展現人類面臨各種生存環境危機的從容應對，以正直無瑕的心舉起祝福與愛的手勢，祈願與自然生態永續共存。

作品「涵化」，是土耳其藝術家Varol Topac與香港藝術家胡梓康、郭笑儀的作品，述說不同文化相遇，創造全新多元文化，用竹子樣態代表自然的無限符號，以靛藍色呈現人類文化的印痕。

此外，藝術家安君實的作品「孕育」，詮釋來自中央山脈的泉源灌溉平原田野，在流動過程裡許多生命被滋潤成長，有如母親哺育孩子，給予最重要的生命之水；而擅長使用異材質的藝術家陳勤「蝴蝶來了」作品，以飛翔的蝴蝶和聽風說故事來傳達細微的美好意象。

借景抒情的作品「浪漫時刻」，藝術家金基永使用鮮明的黃紅藍顏色代表天空、土地和台東的熱情，用重複和節奏性的形狀呈現不同層次的浪漫空間，作品與環境對話，探討人工與自然的和諧；藝術家黃文淵首次嘗試以編織創作的作品「水分子」，呈現動物和植物，山林與海洋，萬物和人類都在水的循環中彼此交會相連；至於「川流不息」作品裏，隨四季與光影的變換，雙耳聆聽微風與木條合奏，親身感受大地的溫度。