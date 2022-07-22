拜海外市場對日本鋼鐵和礦物燃料需求強勁所賜，6月出口連續16個月成長。日本財務省21日公布，6月出口年增19.4％，超越5月的年增15.8％，和市場預期的年增16％。6月對歐洲和亞洲出口成長最強勁，分別年增22.1％與19.1％。

金鋼點火 台股今戰月線
十三行博物館聯手鋼鐵藝術家 冶煉特展今隆重開幕
台廠搶東協綠化商機 切入農業、電動車、智慧城市
#海外市場 #鋼鐵 #礦物 #需求強勁 #所賜