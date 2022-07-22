鋼鐵、礦物燃料需求強勁 日本6月出口年增19.4％ 00:002022/07/22 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜海外市場對日本鋼鐵和礦物燃料需求強勁所賜，6月出口連續16個月成長。日本財務省21日公布，6月出口年增19.4％，超越5月的年增15.8％，和市場預期的年增16％。6月對歐洲和亞洲出口成長最強勁，分別年增22.1％與19.1％。 金鋼點火 台股今戰月線 十三行博物館聯手鋼鐵藝術家 冶煉特展今隆重開幕 台廠搶東協綠化商機 切入農業、電動車、智慧城市 #海外市場 #鋼鐵 #礦物 #需求強勁 #所賜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大盤輪漲 中鋼中鴻聯袂上揚 04:102022/07/19 證券．權證 傳俄羅斯鋼鐵低價銷台 中鋼譴責：蒐證不公平貿易行為 12:012022/07/18 財經 中鋼掉漆 上月淨利幾近腰斬 04:102022/07/19 財經要聞 PLG》籃球博士鄭志龍擔任鋼鐵人籃球事務營運長 15:232022/07/19 體育 中國礦產資源集團成立 註冊資本達200億人民幣 00:202022/07/20 財經 《類股》鋼鐵短空長多 三猛將撐盤 14:582022/07/12 財經 《鋼鐵股》中鋼6月稅前獲利摔今年次低 臨門一腳飆回30元關 15:382022/07/18 財經 新央企註冊資本達人民幣200億 中國礦產資源集團 成軍 04:102022/07/21 全球財經 籃球》協助大專新秀跟職業接軌 啟程辦體測營與對抗賽 22:272022/07/07 體育 產業集中度低 大陸對陣國際礦企吞敗果 04:102022/07/17 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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