拜海外市場對日本鋼鐵和礦物燃料需求強勁所賜，6月出口連續16個月成長。日本財務省21日公布，6月出口年增19.4％，超越5月的年增15.8％，和市場預期的年增16％。6月對歐洲和亞洲出口成長最強勁，分別年增22.1％與19.1％。