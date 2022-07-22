英國下任首相暨保守黨黨魁第五輪投票結果出爐，前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）將與外交大臣特拉斯（Liz Truss）角逐大位，接下來將由20萬名保守黨員選出新的領導人，最終結果預計9月5日揭曉。

保守黨議員經歷多輪投票，由第一輪的8位候選人到20日選出最後兩強，角逐黨魁和首相大位。蘇納克在最終輪投票得到137位議員支持，特拉斯得到113票，得票數最少（105票）的前貿易政策國務大臣摩丹特（Penny Mordaunt）出局。

蘇納克和特拉斯將在英國造勢拉票，尋求保守黨員的支持，獲勝者將接替強生，成為英國下一任首相。若是蘇納克勝出，將成為英國第一位印度裔首相，如果特拉斯勝選，將是繼柴契爾夫人和梅伊（Theresa May）之後的第三位女首相。 特拉斯是下屆首相最熱門的人選，多項民調顯示，保守黨員更偏好她出任首相，而非蘇納克。不過近幾周的民調變化劇烈，意味著黨員並非堅定地支持某位候選人。

46歲的外交大臣特拉斯對俄羅斯入侵烏克蘭態度強硬，主張鷹派外交政策，她表示當選後將推出一連串減稅措施，獲得不少基層保守黨員支持。

42歲的蘇納克擔任財政大臣期間，協助英國經濟走過疫情時期，他反對特拉斯的減稅政見，主張壓低通膨才是英國的優先要務。蘇納克批評特拉斯的經濟計畫倚靠借款，長期可能危害經濟。

強生爆發一連串道德醜聞後，已在7月7日卸下保守黨黨魁一職，強生將在新任首相人選確定後次日，9月6日正式離任。

值得一提的是，20萬名保守黨員僅占英國6,700萬人口的0.3％，在候選人為對抗物價躥揚、俄烏戰爭和極端氣候激辯時，其餘英國人民只能在場邊觀戰。