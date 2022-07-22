俄羅斯輸往歐洲的天然氣管道北溪一號21日結束例行維修後如期恢復供氣，緩解歐洲對於俄國可能永久斷氣以報復西方制裁的擔憂。這也為歐洲各國降低俄國能源依賴爭取更多時間，這些國家預期進入冬季後，俄羅斯能源供應將愈來愈不穩定。

北溪一號營運商Nord Stream AG表示，該管道完成年度維修後已重啟，天然氣輸送量預計恢復至維修前水平，亦即總產能的四成。

早在6月時，莫斯科當局便以「西方制裁引起的技術問題」為由，將北溪一號輸送量減至原本的四成。儘管俄國承諾履行合約義務，結束維修後將持續供氣，但歐洲各國仍抱持懷疑態度。

儘管北溪一號恢復供氣，但歐洲國家依然不敢鬆懈，密切關注俄國恢復多少輸送量與持續多久時間。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）周三表示，俄國將能源供應當做武器，藉此勒索歐洲。

歐盟執委會已告知成員國，明年三月前須將天然氣消耗量減少15％，以因應俄國全面切斷天然氣供應的可能性。