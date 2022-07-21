27歲美女網紅「菈菈」何語萱曾當過5年職業軍人，因為長得漂亮又有E級火辣身材，被網友封為「最美女士官」，而她也是JKF女郎之一，之前因為夾筆熱舞影片爆紅，吸引10萬多人觀看；近期她因在Instagram中貼出「咳嗽」影片，彎身畫面讓網友都暴動。

菈菈昨（20）日發布影片，文案非常簡短，寫著「Covid-19?」她事後表示：「中間衣服沒拉好，看了好不舒服」，影片中菈菈依舊是招牌短髮，頭上戴著白色的兔子耳朵，顯得有些可愛，她上半身穿著白色短版Bra，深U領口露出傲人上圍，菈菈跟著配樂做出咳嗽的動作，不過她咳嗽的時候身體微微抖動，胸前豪乳也跟著晃動，搭配兩手在空中抓的動作，讓人一秒想歪。

該則影片有8.1萬觀看次數，許多粉絲湧入留言：「哇，我都不知道要看那裡了，好美」、「耐人尋味」、「大～震撼」，有網友調侃「好煩我一直看肚子抖動，肚子太搶戲了」讓菈菈親自回應：「叫你看奶子」也有網友誇張形容：「大家小心！地震」。菈菈昨日同時在限時動態分享近況，直呼：「還是好沒胃口，只上防曬跟化了眼尾眼線、戴透明隱形眼鏡，希望年底可以綁到馬尾了，突然發現如果兩餐都叫外賣，我的日薪大概就不見了，好恐怖喔原來我上班是賺自己伙食費」。

近日網路熱門議題是人妻丟老公哥吉拉造成夫妻失和，菈菈也跟上風潮，穿著哥吉拉玩偶服和哥吉拉拍照，不過玩偶服下是性感比基尼，剛好遮住重點部位，讓網友看到鼻血狂噴。