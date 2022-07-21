國民黨桃園市長參選人張善政（中）今（21）日出席中壢三教紫雲宮恩主公關聖帝君聖誕暨救護車捐贈儀式。（蔡明亘攝）

對於林智堅的論文風波，張善政呼籲政治人物應特別注意學經歷與誠信，徐巧芯也直言，林智堅就沒救了！民進黨現在就是賭台大老師即便面對學術倫理的良心，仍然會先選擇民進黨！

國民黨桃園市長參選人張善政今（21）日赴中壢三教紫雲宮，參與關聖帝君聖誕暨救護車捐贈儀式，針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波延燒，張善政也說，在注重傳統文化與學問的客家地區，政治人物應特別注意學經歷與誠信。

國民黨台北市議員徐巧芯今也在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》網路直播時表示，林智堅就沒救了！中華大學的論文，林智堅沒什麼貢獻，就是去跟老師聊個天，拿去當他的碩士論文，甚至沒有去跟政府部門提出申請，違反合約。

「他就涼涼了啊，再硬凹沒有用」，徐巧芯直言，中華大學的論文，林智堅既沒有貢獻度，又沒去申請（使用），又是老師幫他做牛做馬！

國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

她披露，台大昨天也公佈組成審定委員會，現在民進黨寄望三分之二通過很難。民進黨在睹這件事，就是賭台大老師都支持民進黨，即便面對學術倫理的良心，仍然會先選擇民進黨。所以民進黨一直在期待，只要台大過關，「頭過身就過」！

徐巧芯笑稱，如果台大的決議是沒有抄襲，引發的風波會更大，等於開了大大的破口！