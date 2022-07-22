民進黨在台北市已24年不曾執政，本次九合一選舉派出衛福部前部長陳時中挾防疫聲望來襲，藍白陣營也分別有立委蔣萬安及台北市副市長黃珊珊，「三腳督」尚未正式開戰已經難分難解；對此，媒體人黃暐瀚分析指出，陳時中的勝敗關鍵在於「學阿扁，就贏！像阿智，就輸」，點出「穩住基本盤」是陳時中的要務。

黃暐瀚21日在臉書發文分析台北市民進黨選情：「阿中、阿扁、阿智！衛福部長陳時中宣布參選台北市長，先說結論，這是民進黨28年來，繼陳水扁之後，最接近勝選台北市長的一次。勝敗的關鍵，就在於，阿中會是阿扁？還是阿智（姚文智）？學阿扁，就贏！像阿智，就輸。」

他回顧阿扁當年勝選的歷次民調分析：「媒體報導，阿中神力，前兩天中時民調，居然已經勝過蔣萬安，比阿扁還強。暐瀚帶大家搭時光機回到1994，不是這樣的。

1994-6-5，「中時晚報」根據廉能法治促進會委託政大黃德福教授民調，陳水扁26.5%、趙少康23.2%。

1994-7-13，「中國時報」民調 ，陳水扁25.1%、趙少康20.3%

1994-8-6，「中國時報」報導中華民國民意測驗協會民調，陳水扁41.9%、丁守中30.6%、趙少康24.6%。

1994-10，國民黨內部民調顯示，「國民黨的支持者中」，支持阿扁的21.2%，與支持黃大洲的22.2%，及趙少康的21.7%不相上下。

1994-10，電視辯論後，陳水扁30.3%，趙少康26.1%，黃大洲9%。

1994-12-2，世新大學選前民調，陳水扁41%、趙少康28%、黃大洲25%。」

黃暐瀚點出陳時中的第一要務：「所以，阿扁民調一路領先，並非如外傳的一路落後，最後逆轉，最後選舉的結果是『陳水扁43%、趙少康30%、黃大洲25%』。阿扁怎麼贏的？穩住基本盤，等藍營分裂。所以阿中現在必須穩住基本盤，儘管外界批評，是仇恨值團隊，但『陳建仁、林昶佐、吳思瑤、范雲』都是民進黨支持者喜歡的人，先找來，穩住35％再說。」

反觀2018的姚文智，黃暐瀚分析，「阿智怎麼輸的？民調一路落後，加上公投延遲投開票，邊看開票邊投票，所以就直接崩掉。結論就是，阿中學阿扁，會贏！阿中變阿智，必輸！阿中沒有阿扁那麼強，也不像阿智那麼弱，北市這局，還未到論斷勝敗的時候。」