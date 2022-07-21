阮虔芷過去電視台戰友前來力挺，一字排開都是資深玉女。（王思穎攝）

65歲資深製作人阮虔芷淡出演藝圈多年，今為新書《年輪交錯的黃金歲月》、《虔心逸芷》舉行簽書會，竟釣出眾多「資深玉女」，昔日電視台好友王淑娟、周丹薇、張瓊姿、吳佳珊等人都到場力挺，她感動笑說：「我們有組一個美人幫，一直都有聯絡。」

阮虔芷原是公司小會計，被星探挖掘後成為廣告明星輾轉入行，25歲初試啼聲演出連續劇《又見阿郎》，就被提名金鐘獎最佳新人；更在《新白娘子傳奇》中飾演觀世音菩薩一角，奠定在大陸、東南亞一帶的知名度。

34歲因緣際會下，阮虔芷成為電視節目製作人，製作多檔戲劇，收視率居高不下，而後轉戰大陸市場，雖曾經因識人不清造成嚴重虧損，但憑著描繪女性堅忍勵志故事的系列電視劇《換子成龍》、《順娘》、《寧為女人》，高踞大陸33個省市收視冠軍。

如今淡出演藝圈投入扶輪社回饋社會，上一部製作的戲劇已是11年前的事情，會不會再製作戲劇？阮虔芷透露有在台灣製作時裝劇的計畫，但因為疫情、時局都還不明朗，進度仍在觀望中。

今天新書發布會人山人海，凡事都親力親為的阮虔芷，這次活動人員都不讓她管事，要求她參與就好，她備感窩心數度哽咽，感受到大家對她的愛。但老公夏延平卻沒有愛相隨，她瀟灑地說：「他尊重我的喜歡，我也要尊重他的不喜歡。」形容老公是個宅男，且如果老公到現場可能還會問：「我什麼時候可以走？」她打趣說不如不要來。