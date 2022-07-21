今年亞洲盃4強變成西亞對決大洋洲的態勢！21日靠著佛林卡麥隆攻下全場最高22分，外加9籃板、8助攻的接近大三元演出，紐西蘭最後以88比78擊潰少了許雄、許訓兄弟檔助陣的韓國，22日準決賽將跟澳洲交手，另一場準決賽由約旦出戰黎巴嫩。

原本紐西蘭跟韓國打完前3節，打成60比60平手，甚至打到最後2分46秒，韓國僅以74比76落後，不過佛林卡麥隆接著連進兩球，帶起紐西蘭一波12比4的收尾攻勢，也讓韓國打到讀秒階段只能提前放棄，宣告本屆亞洲盃已經結束了。

紐西蘭除了佛林卡麥隆的接近大三元表現，法倫索也拿16分、7籃板，史密斯米勒14分、5籃板，紐西蘭全場更抓61籃板，比起韓國多了18個；韓國以羅健兒19分、14籃板表現較佳，金鍾奎13分，崔俊勇與李大成各有11分進帳。

今天另一場8強賽事，少了渡邊雄太(腳踝扭傷)的日本，雖有21歲小將富永啟生攻下全場最高33分，卻還是過不了澳洲的長人陣，日本終場85比99不敵澳洲慘遭淘汰，澳洲以梅克21分最高，另有13籃板、5助攻，維格19分，佛洛林15分。