印度海軍航空母艦「超日王號」( INS Vikramaditya)，在測試航行時發生火災，所幸消防系統快速將火勢撲滅，沒有人員傷亡。

印度報(The Hindu)報導，事故發生時，超日王號在卡爾瓦爾基地(Karnataka)附近航行，艦上的所有人員都很安全，但是海軍司令部已下令調查火災原因。

該艦近年火災事故不少，去年5月，就曾經在配電室發生一起火災，數人嗆聲；更早的2019 年 4月，輪機室發生火災，一名年輕的海軍軍官於在救火時喪生。

2013年，印度以相當低的價格收購俄羅斯的「巴庫號」(Baku，後後戈爾什科夫元帥號Admiral Gorshkov)航空巡洋艦，不過原本的巴庫號僅能起降垂直起降機，於是再花了23億美元的改裝費，將原本武裝甲板全部拆除，改成全通式航空甲板，艦首有12度的坡度，外型變成類似庫茲涅夫級。為了充實艦載機，印度再向俄羅斯購買30架MiG-29K艦載戰機。

改裝後的超日王號排水量4.45萬噸，全長約284公尺，高60公尺，具有 22層甲板，能夠搭載30多架飛機，包括20架MiG-29K ，以及卡莫夫Ka-28/31預警直竹機和反潛直升機。

超日王號派屬在印度洋西岸，另外還需要1艘航空母艦巡弋印度洋東岸，那就是將在下個月服役的維克蘭特號(Indigenous )，它是印度自製的航空母艦，其排水量比超日王更大。