27歲棋手黑嘉嘉擁有台澳混血的驚人美貌，還有職業圍棋七段的技藝，被日媒譽為「千年一遇美女棋士」，2020年她還出演電影《消失的情人節》，靠大螢幕進一步打開她的知名度。睽違2年半，她終於放下手邊工作，飛往國外和定居澳洲的爸爸碰上一面，而親姊黑萱萱也一同前往，PO出超美同框照。

黑嘉嘉一直都以深邃五官聞名，精湛棋藝國際有目共睹，其實她的親姊黑萱萱也跟她一樣漂亮。21日她PO出親密姊妹同框合照，雙姝乘坐在澳洲的室外用餐空間拍下美照，只見30歲黑萱萱五官同樣深邃，身形十分玲瓏有致，姊妹花坐在一起時，同時噴發出一股強大仙氣，不禁令人讚嘆基因的強大之處。

除此之外，黑嘉嘉也透露21日是姊姊黑萱萱的生日，在FB寫下祝福：「Happy Birthday to my sister(祝我的姊姊生日快樂)」，引來網友跟著狂賀「雙美合體都快樂哦」、「哇！姊姊也是仙女」、「姊妹都是美人胚！」、「破表了啦...我談戀愛了」、祝萱萱生日快樂，終於和父親團圓了」、「萱萱生日快樂，一定要平安身體健康。」

事實上，黑嘉嘉親姊並非首次露面，不僅曾同台上過節目，1年前黑嘉嘉也曾分享姊妹同台參加活動照片，當時黑萱萱曾談到姊妹常被比較：「妳要加油一點，不然妳跟妳妹的差距會越來越大」但她認為姊妹人生方向本就不同，而黑嘉嘉則說：「我從小看她就會帶有濾鏡，我就會覺得，我姊姊是最漂亮，我姊姊是最棒的。」顯見兩人姊妹情深，令人動容不已。