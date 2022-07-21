美國智庫專家20日指出，部分北約（NATO）成員國還在猶豫，不知道是否應該同意芬蘭和瑞典加入，但強調兩國不會帶來「戰略債務」，反而將成為有利資產，包括先進戰力、強大火砲等，並迫使俄羅斯進一步分散其有限的部隊，以監控增長超過1300公里的北約邊境。

「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）軍事與政治權力中心主任鮑曼（Bradley Bowman）、資深研究員哈迪（John Hardie）、研究員布斯特（Ryan Brobst）、研究專員蘇利文（Jack Sullivan）等專家投書《國防新聞》（Defense News），儘管北約30國已先簽署芬蘭與瑞典的入盟協議（Accession Protocol），但仍有包括土耳其、匈牙利、美國在內約半數成員國的國會尚未批准，部分議員擔心在這時擴大北約規模只會增加戰爭風險，成為「戰略債務」。

但4名專家認為，芬蘭與瑞典反而將帶來重要「資產」，如兩國目前操作的96架JAS-39「獅鷲」（Gripen）和62架F/A-18「大黃蜂」（Hornet）等戰機；芬蘭還擁有歐洲最強大的砲兵部隊之一，戰力包括40門M270多管火箭系統及數百門牽引式榴炮，總數甚至比法國、德國或英國還多；而兩國共配備220輛豹2主力戰車，幾乎與目前德國陸軍的245輛相當。

另外，芬蘭打算採購64架F-35匿蹤戰機，數量比北約東線關鍵國家波蘭目前預計購買的32架還多一倍；瑞典則已簽約採購2架「全球之眼」（Globaleye）空中預警管制機，其較北約目前擁有的老舊E-3A預警機先進，且預計2027年便會交付。

另外，雖然北約多年來便持續與芬蘭及瑞典合作，但獲得成員國身分能讓其進一步融入北約作戰體系，增強對俄羅斯的嚇阻能力。且在俄羅斯未來出現入侵意圖時，北約可向芬蘭增派部隊，迫使俄羅斯將本就有限的兵力進一步分散至832英里（約1339公里）長的額外北部邊境，導致其認定相關軍事行動難以成功。