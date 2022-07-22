《新聞千里馬》

根據台灣民意基金會19日公布的民進黨與國民黨6都市長參選人的欣賞度民調，民進黨台北市長參選人陳時中欣賞度略贏國民黨蔣萬安2個百分點。基金會董事長游盈隆預測，2022年這一局，是民進黨贏得台北市長空前最好的機會，他們一開始就把機會毀掉一半，不過，陳時中還是「有機會贏」。

游盈隆21日在中天新聞《新聞千里馬》節目中表示，陳時中選擇一個很壞的時刻出來參選，重要的是疫情還沒結束，4成的人並不接受他的參選決定，37.6%接受他的參選決定，以全國來講，多數人並不接受他的參選決定，這有很重要的政治意涵。

游盈隆認為，國民黨和民眾黨明知兩個黨加起來頂多能夠和民進黨抗衡而已，甚至民調上還輸一些，卻還各玩各的。不過在台北市長選戰藍白合的機率是0，因此，在這樣的情形下，陳時中還是有機會。

游盈隆也指出，現在談選戰會不會棄保言之過早，以目前的情況來講，台北市長這一局，陳時中、蔣萬安伯仲之間，兩人的民調大概都3成出頭，黃珊珊則是23%。如果是這樣的情況，怎麼能夠保證23%會不會後來居上呢？因此現在講棄保是沒有意義的。

游盈隆更表示，陳時中沒有放在對的位置，把他擺在台北並不是好棋，擺在台中才是好棋，陳時中若去選台中，台中市長盧秀燕就不能高枕無憂了，因為台中人對陳時中是有感覺的，對民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌反而沒有感覺。游盈隆甚至認為，陳時中有可能幫民進黨贏得台中這一席，但把陳時中放在台北，民進黨有可能會掉兩席。

游盈隆指出，2022年這一局，是民進黨贏得台北市長空前最好的機會，但是他們一開始就把機會毀掉一半，本來一定贏，現在陳時中是「有機會贏」。