國民黨苗栗縣長選舉陷內亂，爭取提名失利的縣議會議長鍾東錦仍堅持參選到底，並屢將炮口對內，制肘黨提名的苗栗縣長參選人謝福弘。地方盼對鍾落實黨紀堅壁清野，讓藍軍盡快歸隊。但黨務高層表示，會努力溝通尋求整合到最後一刻。

黨務人士表示，若鍾東錦真的確定登記參選，那當然必須黨紀處分，這樣才能確立謝福弘是國民黨唯一提名地位，也才能讓藍軍歸隊集中支持謝；也坦言確實很多基層抱怨，黨中央未對鍾東錦不斷傷害國民黨的言行黨紀處分。

考紀會主委李貴敏也說，若鍾東錦違紀參選確定，依黨內相關考紀規定，該處分當然一定處分，但前提是要「明確違反黨紀規定」，也就是鍾正式完成參選登記那一刻才算，考紀會到目前為止也都還沒有收到任何有關鍾的相關黨紀處分案。

只不過國民黨規畫8月28日全代會為全國22縣市長提名人聯合造勢活動，但全代會次日起至9月2日才是候選人登記日，也就是說若鍾東錦確定脫黨參選，考紀會也一定要到全代會後才會黨紀處分，亂局恐擾亂全代會造勢氣勢。

李貴敏表示，全代會要營造團結氛圍，若在全代會前未黨紀處分鍾東錦可能違紀參選情形，確實有可能影響全黨團結開拔作戰的氛圍與氣勢，但「對黨不利不等於違紀」，考紀會做出對任何黨員黨紀處分決議，都必須依規定辦理。

李貴敏說，黨員在正式登記參選前，可能有各式喊話，部分情形確實可能讓外界認為國民黨分裂、不團結，傷害國民黨形象不好，但黨紀處分要本於明確事實，在未正式登記參選前，除非有特殊狀況，應該仍以多溝通為主。