隨著大陸房地產爛尾樓停貸風波蔓延，部份失去耐心的購屋業主開始採取更激進的做法，有200多名武漢爛尾樓業主集體到政府辦公大樓前抗議，並與國有銀行代表會面，要求在收樓前暫停償還房貸。網上流傳建築承包商也蘊釀停繳銀行貸款，情況愈趨複雜，這讓中國處理爛尾樓停貸風波的部門面臨更大的壓力。

據《華爾街日報》報導，本周三中國大陸爛尾樓風波又出現了新一起停貸抗議活動，有為數約200多名業主到省政府銀保監大樓外舉標語抗議，據在場的個人以及他們拍攝的照片和錄製的視訊顯示，抗議民眾高呼「停工停貸、交房還貸」，有身著制服的保安人員在附近維持秩序。

報導說，這些業主們購買的是有國企背景的開發商綠地控股的一個新樓盤，該樓盤於去年啟動預售，承諾在今年底前交屋。但是由於綠地控股資金周轉出現問題，樓盤已停工約9個月。

據一位參與集會的人士透露，湖北省政府監管部門安排了他們與4家大型國有銀行的代表會面，銀行代表承諾會把業主們暫停償還房貸的要求轉達給公司。

中國銀保監未回應媒體的置評請求。

湖北的爛尾樓問題與其他省份一樣造成大陸官方不少的困擾。最近網上流傳一封《湖北省恒大供應商、小微小企停貸停工告知書》，日期標示7月15日，內容指出，承包恒大地產工程的大批供應商要供貨、運送材料與發放民工工資，換來的卻是恒大無法兌現的票據，供應商們為恒大已撐了1年多，甚至不得賣車賣房、貸款還債，現在則每日面對銀行催收及債主逼迫。

這些房地產業建築承包商在公開信中寫道：「尊敬的湖北省政府、市領導、武漢市政府、縣領導、武漢市住房城鄉建設局、各貸款銀行，由於恒大種種違法違規行為，我們小微企業已無力幫恒大償還欠款，現在決定停止(償還)一切貸款、欠款，並告知同行拒絕一切賒帳、商票，由此產生的供應鏈危機引發連鎖反應，後果由恒大承擔」。換言之，建築承包商被房地產業者積欠款項，因此他們向銀行貸款還債也無力再承擔下去，宣布要停止繳付銀行貸款。而這種由建築承包商自行向銀行貸款與預售屋業主的貸款情況完全不同，其訴求恐怕很難獲得大陸官方與銀行的支持。