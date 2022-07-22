民進黨新竹市前市長林智堅投入桃園市長選戰，卻因被踢爆論文抄襲醜聞而陷入泥淖。近日林智堅的對手、國民黨桃園市長張善政自曝康乃爾大學博士論文，還在中壢買房子，被媒體人黃暐瀚大讚，張善政「連放兩個大絕，倒吃甘蔗，選情越來越看好」。

黃暐瀚21日在臉書以「善哥、放大絕！」為標題發文寫道：「桃園市長參選人張善政，今天接受《下班瀚你聊》節目專訪，直接放大絕！而且一次還放了兩個。1、張院長不只把戶籍遷到桃園龍潭（過去工作的渴望園區），他還直接置產桃園，在中壢買房子！他說，當選市長之後，可以住在龍潭（租屋），住在中壢（買房），還可以住在桃園（市長官邸），北桃南桃跑透透，北閩南客一把抓。」大讚張善政一往無前的勝選決心。

黃又指到客家文化中的「敬字」傳統，也是張善政發出的溫和卻犀利攻勢：「2、客家文化中，有一個『敬字亭』的傳統，意指所有寫過字句的紙張，如果要作廢，必須收集後送到敬字亭焚化，以表尊重。張善政質疑，這樣的客家文化，能接受林智堅的論文疑雲嗎？說著說著，張善政從他隨身的環保袋中，掏出一本厚重的黑色磚塊書。什麼東西？是張善政1981年，取得美國康乃爾大學博士時的論文原本。」

黃暐瀚高呼：「放大絕了～如果林智堅無法自證論文並非抄襲，如果兩個月後的台大審查委員會，無法過關，綠營不只桃園危險，全台都將失火告急。求真，論文不能假；求善，做事不能混。張善政的選情，倒吃甘蔗，越來越看好，勝率，持續上升。」