對於林佳龍稱若當選會公布恩恩案所有資料，台灣基進黨高雄市議員參選人張博洋發文暗酸「這種人腦袋都裝什麼」，引發綠營支持者撻伐，張博洋19日現身並三度鞠躬致歉。「最強雲林菜農」林佳新在臉書直言，這就是「基進黨即時跪下免於滅黨事件」，遇到民進黨馬上軟腰道歉投降，「腰骨還真軟Q ！」

民進黨新北市長參選人林佳龍17日稱，若當選會公布恩恩案所有資料，台灣基進黨高雄市議員參選人張博洋發文暗酸「把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，慘遭綠營支持者撻伐。

台灣基進黨於18日緊急發文致歉，並做出人事異動，解除張博洋職務。對此，張博洋表示會虛心接受、深刻檢討。

張博洋19日現身並三度鞠躬致歉表示，為這次莽撞、不理智、不經大腦的草率發言，對被自己傷害的林佳龍部長、被打擾到恩恩家屬，以及這次所有關心這件事情的網友，還有希望能翻轉新北的朋友等，再次致上誠摯道歉。

對此，「最強雲林菜農」林佳新在臉書直言，台灣基進黨好好學習教訓吧，前一個什麼力量就是最好的借鏡！這次事件就是「基進黨即時跪下免於滅黨事件」。

林佳新大酸，台灣基進這支本土的年輕隊伍，只有戰死，沒有投降，但遇到民進黨馬上軟腰道歉投降，「腰骨還真軟Q ！」