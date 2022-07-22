2022選戰重大變數 游盈隆驚爆：綠營出現「超級定時核彈」

《新聞千里馬》

民進黨桃園市長參選人林智堅遭質疑碩士論文涉嫌抄襲，台大已依規定組成審定委員會，將於2個月內完成調查，並將通知林智堅出席說明；中華大學也表示，已組成審議委員會，會通知被檢舉人提出說明。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，論文問題是綠營的超級定時核彈，等到9月中旬結果出來，可能是決定2022年地方選舉結果的一個重大變數。

游盈隆21日在中天新聞《新聞千里馬》節目中表示，如果台大和中華大學審查結果都說沒問題，可能會激發更大的政治社會運動出來，凱道恐會人山人海，因民眾可能會認為這怎麼可以，基本的學術倫理可以不遵守，連台大都這樣，那怎麼辦？到時百萬人出來抗議，林智堅還選得下去嗎？

游盈隆接著表示，但如果判斷林智堅的碩士論文有問題，那就一槍斃命，人品、人格出了問題，怎麼能再選下去。這是聰明反被聰明誤，當時民進黨為什麼要匆匆忙忙地把林智堅從新竹請來，事實上，也忽略有這些問題。

游盈隆指出，林智堅選新竹市長時，就有人講他有問題，可是沒有變成全國性的議題，因為新竹太小了，也炒不起來。而桃園市長是六都的市長，是培養國家未來領導人才的搖籃，有朝一日會變成總統，當然問題就會鬧大了。

游盈隆認為，台大國發所事件，才是真正的問題，所以話題不斷，這也是超級定時核彈，等到9月中旬結果出來，可能會是決定2022年選戰結果的一個重大變數。