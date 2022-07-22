年底的新北市長選戰，民進黨派出交通部前部長林佳龍，挑戰現任市長侯友宜。臉書粉專舉辦網路投票，詢問網友：「目前新北市長參選人，你各位支持誰？」侯友宜居然以85％遙遙領先林佳龍的15%。

《老天鵝娛樂》YT官方頻道3天前針對「目前新北市長參選人，你各位支持誰」舉辦網路投票，截至21日晚上11點半，已有4.3萬人投票，侯友宜暫時以85％大幅領先林佳龍的15%。

支持侯友宜的網友表示，「為了幫助龍龍高升，只好忍痛投侯友宜了」、「當然選侯友宜啊，畢竟林佳龍輸了還可以去做更大的官，區區市長不用勞煩他了」。

支持林佳龍的網友則表示，「去年四大公投，侯友宜不出力，萬一11月選舉被林佳龍翻盤，我也不覺得可惜」、「侯友宜的回答問題方式，如同四兩撥千金的迴避，交由司法處理、聽從中央指示、還在討論中。恩恩處理方式也很不優」。