手機遺失對持有者來說一定焦急不已，畢竟裡面有許多重要資訊恐怕一去不復返。日本就有一名網友在二手店購買了11年前的iPhone 3GS，還順利找到了上一任主人，但失主得知後曝光當年遺失真相，讓自己和網友們全都尷尬不已。
日本一名男網友本月16日在逛二手店的時候，以100日圓買下了一隻螢幕早已碎裂的iPhone 3GS，回家後意外發現不僅能夠開機，裡面竟然還有許多資訊存留。
男網友透過裡面的資料，找到了失主，搜尋其帳號後也發現失主推特，該名失主曾在2011年6月抱怨手機遺失，還焦急PO尋找文請大家幫忙，至今已過了11年，讓原PO興奮不已，立刻聯絡失主，想要歸還這支手機。
奇蹟般的事件也立刻引發推特網友們熱議，然而失主看得後卻開心不起來，才緩緩道出當初遺失的經過。原來其實失主當初遺失手機的時候，過沒多久就已經找到了，但自己太過急躁，找到之前就先把充電線丟了，於是索性就把手機也賣掉，但忘記把手機重設清除資料。
失主表示，沒想到11年後會有人找到這支手機還連絡他，看見許多網友如此關注，也讓自己很尷尬。網友們看到手機遺失的真相也大失所望，紛紛留言：「搞什麼啊」、「這也太尷尬了」、「下次賣手機前記得清光資料」、「枉費人家花這麼大心力找到你」。
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