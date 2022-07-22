北美洲最有名的遷徙型蝴蝶-帝王斑蝶(Monarch butterfly)竟然被列入瀕危物種，這是嚴重的生態警訊，在50年前，帝王斑蝶在季節遷徙時，數量曾經多到遮天蔽日的地步。

美聯社報導，科學家在星期四重列瀕危物種紅皮書名單，帝王斑蝶赫然在列，因為這種標誌性的橙色與黑色的美麗蝴蝶正在迅速減少。

杜克大學(Duke University)的生態學家皮姆(Stuart Pimm)說：「這是世界上最知名的蝴蝶之一，如今卻遭到滅絕式的數量下降，要是再不關注，有滅絕之憂。」

科學小組估計，北美帝王斑蝶的數量在 10 年內，已下降了22%到72%，會有如此大的落差，取決於測量方法。

密西根州立大學(Michigan State University)的保護生物學家哈達德(Nick Haddad)說：「我的研究呈現的情況更糟，自1990年代以來，美國東部研究的帝王蝶數量，下降的幅度是85%~ 95%。」

帝王斑蝶是已知的遷徙昆蟲當中，遷徙距離最長的一種。夏天，帝王蝶在墨西哥中部山區過冬後，集體向北遷徙，其間會飛超墨西哥灣，然後在佛羅里達半島休息與繁衍；繼續向北飛行了數千公里。到達加拿大南部的後代，然後在夏末時返回墨西哥。

根據以前的生態紀錄，帝王斑蝶在遷徙途中會尋找樹木為休息點，由於蝴蝶數量太多，有些樹枝會支撐不住重量而折斷，可以數量之龐大。這樣的紀錄在1980年代還見的到。

然而1990年代中期以後，帝王斑蝶的數量急劇減少，生態學家說，主要的原因是棲息地的喪失、農業除草劑和殺蟲劑的使用量增加，以及氣候劇變。

專家表示，人們可以幫助重建帝王蝶的良好環境，比如種植乳草，這是帝王蝶的幼蟲主要的植物。

有些帝王蝶演化成非遷徙型，或是小區域遷徒型，比如古巴帝王蝶，它們的數量尚可，未被為瀕危物種。