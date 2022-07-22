淨值拉警報的潤泰全（2915）和潤泰新（9945）「潤泰雙雄」，今（21）日再度吞下第2根跌停，連續2個交易日下來，累計已蒸發掉逾430億元市值；不過，今天也迅速啟動手中將近400億元的投資性不動產，資產重估作業；最具指標的大型投資性資產，包括：潤泰全的桃園和台中廠房，及潤泰新持有的「南港車站大樓」、「松山車站大樓」、「內湖車站大樓」、「寶清段潤泰代官山」、「淡水潤福新象」銀髮宅等大筆資產，希望提早完成重估、算出淨值自結數，力保Q2淨值，也確保股東權益。

潤泰全與潤泰新受南山人壽淨值減損拖累，第2季淨值恐為負數，儘管昨（20）日晚間在交易所召開記者說明會，宣布將提請董事會，變更會計制度、把投資性不動產改採公允價值衡量，以儘量提高淨值；但是今（21）日一開盤後，依然雙雙跳空跌停後鎖死。

潤泰全下跌9.88％以65.7元坐收，成交張數8,548張、委賣14,072張，潤泰新下跌9.89％收黑在59.2元，成交6,619張、委賣高掛81,396張。

累計潤泰全和潤泰新連續2日跌停，市值蒸發逾435億元；不過潤泰集團個股潤弘（2597）、中裕（4147）、日友（8341），已黑翻紅。

潤泰全副總經理李天傑、潤泰新協理陳柏宇今天表示，為反映淨值，將變更會計政策，把投資性不動產改採公允價值衡量；昨天已加速啟動投資性資產重估作業，待完成重估後，將自結Q2淨值，並提報下次董事會，決議會計制度變更一案。

待程序完成後，將可適用回溯調整，甚至Q1財報也可望隨之調整。