瑞普萊坊集團今（21）日對外宣布高層人事異動，原任董事長曾東茂，升任為集團總裁，原總經理劉美華，則接掌董事長寶座，成為國內大型商仲顧問公司中，極為少見的女性董事長，另外原副總經理蘇銳強，升任總經理職位；瑞普萊坊正式於今年7月啟動「瑞普萊坊2.0」計畫，上述人事調整案也自7月初正式生效。

專營商用不動產市場的瑞普萊坊，新任集團總裁曾東茂表示，瑞普萊坊正式於今年7月啟動「瑞普萊坊2.0」計畫。

曾東茂表示，為迎接市場契機、落實企業永續經營的理念，以及貫徹萊坊（Knight Frank）集團全球策略：「發揮員工潛力」、「以客戶為中心」、「共同創造未來」的三大策略支柱，曾東茂自任瑞普萊坊集團總裁的工作，主持瑞普萊坊決策委員會，整合瑞普國際物業公司與估價師事務所的策略與營運。

曾東茂表示，為肯定原任總經理劉美華，於2017年擔負全台最大單一開發案「台北雙子星C1D1捷運聯開案」最優申請人香港商南海控股公司總顧問的任務，並於2019、2020年協助曾是臺灣之光的勝華科技，完成百億規模的資產重整，再到這兩年協助機構投資人建立優勢不動產部位、布局全台潛力資產，服務今年以來全台成交金額最大、台中有史以來交易金額最大、總計120.5億元的「豐邑市政核心大樓」全棟商辦交易案，屢建奇功，因此推舉劉美華，升任瑞普國際物業董事長的職位，傳承業務經驗及市場心得，充實組織資源、文化及品牌。

另外，原副總經理蘇銳強，則晉升為總經理，全權負責公司營運。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，瑞普萊坊新任總經理蘇銳強，是來自香港的台灣女婿，也是個假日農夫，親力親為愛鄉土，在瑞普工作、成家近20年，除了熟稔全球跨國企業的服務網絡，對台灣本土市場也有豐富的業務經驗及實績。