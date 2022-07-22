參加活動拿點數，桃園消費再享回饋！為了活絡經濟，桃園推出千萬紅利桃子加倍贈活動，即日起至11/30，不限桃園市民，只要參加相關振興活動就能領取紅利桃子點數，在超過1,000家特約商店折抵消費，1點可折1元，邀請大家一同前來桃園消費！

紅利桃子首波贈點數活動分為「問答給獎勵」與「消費回饋任務」兩部分，註冊加入紅利桃子後，完成問答任務即能獲得50點，如於點數特約商店使用50點，立即再回饋50點，最高可回饋100點。

另外結合桃園「你吃飯我買單2.0」活動，9/25前登錄消費發票週週抽吃飯金，中獎者由桃市府幫忙買單餐費外，還加碼贈送紅利桃子300點！而購買桃園防疫有機蔬菜箱，也能登記領取30點數，各活動點數量有限，送完為止，歡迎大家快來桃園消費領回饋，多元管道多元累點，折抵消費增加生活小確幸！

透過參與相關活動可獲得紅利桃子點數，到特約店家即享消費折抵。（圖／桃園市政府提供）

桃園推出的紅利桃子，以「市政宣導（發點）」、「民眾參與受惠（獲點）、「商家振興（折點變現）」等概念規劃，未來將配合市政服務與相關活動，讓民眾就近參與市政，像是透過現場活動報到、觀看宣導影片或回答問題等模式，獲得政策資訊也能取得與現金同值的點數，一舉兩得。

民眾持獲得的點數在特約商店折抵消費，也能帶動桃園商家營收，創造在地經濟循環。紅利桃子將持續招募特約商家，想要加入點數經濟的店家，只要營業地址在桃園，且具備統編、營業登記等，就能免付費、免設備加入，小規模的特色店家也能利用紅利桃子平台，順利拓展市場、進行數位轉型。

桃園市民卡結合多種服務，並積極推動數位轉型，透過網址就能進入紅利桃子頁面使用多元功能，不同載具瀏覽都輕鬆順暢。（圖／桃園市政府提供）

桃園升格後積極打造智慧城市，推動市民卡以來，總發行量已達180萬張，整合大眾運輸、借書、特約商店消費折扣等服務，相當受市民歡迎，也持續地進行數位化轉型。今年結合民眾常使用的通訊軟體，推出LINE專屬官方帳號，能進行線上抽獎、獲取防疫資訊與相關表單登記下載服務，而新推出的紅利桃子平台，更能讓市府、民眾與商家能有進一步的互動交流，更多資訊請上「紅利桃子」活動官網查詢。（桃園市政府廣告）