與海口嚥日的美景相伴，是許多人夢寐以求的生活藍圖。位於淡水海景第一排的建案「兆美萬海」，正面台灣海峽、側鄰淡水河，被360°海、河、山、港、市5景奢侈環繞，享無限棟距視野；並具備高功能、娛樂性的20項多元公設，頂樓更規劃區域唯一酒店式無邊際泳池；加上同基地內與國際連鎖品牌酒店共構，讓住戶獨享頂級居家飯店服務，推升「兆美萬海」居住價值，吸引有品味且注重生活品質的客人青睞。

近幾年，隨著淡海輕軌的興建與通車，交通網絡彷彿打通任督二脈，成功帶動人潮湧進，縮短台北市與淡水的距離，也因雙北房價外溢現象，使站點沿線建案備受矚目；萬眾矚目的淡江大橋也將在2025年完工，屆時可快速串連台61、台64線，銜接雙北、橫跨全台灣，暢行無阻，亦可改善交通擁塞問題；淡海輕軌藍海線審查中，未來輕軌沙崙站可通往捷運淡水站，直達信義區、大安區，快速連接台北市中心。

(圖/業者提供)

另外，位於兆美萬海基地正前方，由南山人壽投資逾27億元的「南山文創園區」，未來將規劃文創及親水設施、國際展演活動空間，包含1500坪的戶外親水園區，屆時會依淡水氣候特性，每年夏天以不同主題提供民眾使用，其他季節則將場地轉換為休憩及展演空間，引進多元主題的表演活動，一年四季皆有不同體驗。南山人壽亦負責文創園區外的沙崙海灘之環境整潔，在園區內遊玩之餘，還能愜意地漫步沙灘與欣賞無邊際海景。此招標案等到年底都審完成，將改變淡水沙崙的城市風貌，預計2025年完工開放。

(圖/業者提供)

「兆美萬海」位於沙崙海灘第一排，緊鄰「南山文創園區」，前方是輕軌沙崙站，到站即到家。專案經理林子翔表示，「兆美萬海」最特別的是由雙建築師聯手打造淡水最指標的景觀型產品，與國際連鎖品牌酒店共構且建案與飯店為獨立出入口，兩建築間以人行步道隔開，無需擔心隱私問題，五景環繞享無限棟距的環景視野。

(圖/業者提供)

「兆美萬海」的20項頂級多元公設也值得期待，一樓規劃大廳、信箱區、藏經閣、健身房、電影院、KTV、廚藝教室及宅配室、四季植栽庭院、林蔭香榭步道、戶外發呆亭；二樓則有親子閱覽室、TEA HOUSE與戶外遊戲區等；最膾炙人口的則是頂樓的公設規劃，包含星空廣場、SKY BAR、國際連鎖飯店等級無邊際泳池、泳池躺椅區及盥洗室，讓住戶盡情享受高功能性及娛樂性的國際連鎖飯店級公設，不用出門隨到隨享。

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「兆美萬海」規劃一層9戶，房型規劃23、27坪兩房及42坪三房。專案經理林子翔表示，目前區域內景觀型產品以紅樹林為居多，但坪數偏大且總價較高，「兆美萬海」擁有得天獨厚的景觀條件，且坪數控制得宜將是雙北客戶與海天盛宴最近的距離。未來多項利多加持，發展潛力十分強勁，預計七月進場淺銷，八月正式開案。

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兆美萬海

接待中心：新北市淡水區濱海路三段25號旁

貴賓專線：02-2805-9899