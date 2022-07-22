美國德州婦人盧卡絲（Tya Lucas）遭自己飼養的比特犬海力克士（Hercules）攻擊，2／3的手臂肉被咬下。

美國一名婦人自稱飼養的比特犬幾乎「活生生吃了」她，她親眼目睹自己的手臂肉被撕下來，整個肱二頭肌被吃掉，婦人一共住院19天、進行6次手術狀況才穩定。

I slept with my beloved pit bull — until he tried to eat me alive https://t.co/TcJeGENDbd pic.twitter.com/F1xCxNG807 — New York Post (@nypost) July 19, 2022

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，41歲德州婦人盧卡絲（Tya Lucas）說，5月中友人皮特（Peter）來訪，她介紹新小狗狗蘆（Roo）給他認識，當小狗跳上沙發後，盧卡絲將小狗抱起來，皮特也幫忙維持現場秩序，結果盧卡絲重達100磅（約45公斤）的比特犬海力克士（Hercules）竟撲向皮特，一口咬進他的脖子，皮特當場爆血，盧卡絲連忙將海力克士抱走，把皮特推進廁所。

這時海力克士竟轉向攻擊盧卡絲，盧卡絲說，比特犬一定是聞到皮特沾染在她身上的血才開始攻擊，她只記得當她往下看時，「我手臂上的一塊肉已經被撕下來了」，她說根本不記得當下什麼感覺了，只是不斷尖叫：「海力克士，是我。」

盧卡絲說她不斷尖叫「救我、我要死了」，幸好女兒及女婿及時衝進客廳把比特犬打跑，後續又有救難人員到現場，才救了她一命。

她說不清楚被海力克士咬了多少下，推測約莫5分鐘，「我以為我要死了」，「我2／3的手臂肉被咬下，他吃掉我的整個肱二頭肌」，腿及腳上也都有海力克士的齒痕。

她提供的畫面顯示，客廳地毯、門上沾了大量血跡。

盧卡絲說警察告訴她，如果她在屋內昏倒，海力克士可能就會開始吃她，也幸好現場急救的員警一開始就在她的手臂綁上止血帶，否則盧卡絲應該沒辦法撐到救護車來。

盧卡絲被送醫後在醫院躺了19天，頭2天還須使用呼吸器，她的手臂、腿、腳一共縫了數百針，並且進行5場手術將壞死的組織切除，後續又進行第6次手術將背部肌肉移植到手臂上作為肱二頭肌，她說長達12英吋（約30公分）的神經壞死，神經及肌腱也都壞了。

海力克士是盧卡絲的女兒、女婿2年前從街上帶回來的，當時海力克士身上都是菸蒂燙傷的傷口。盧卡絲說海力克士來家裡後2年來從沒出現過攻擊性行為，也會上床和他們一起睡，不明白怎麼會發生這種事，她說這件事後讓她開始對狗感到害怕。