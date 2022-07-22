前幾年，在大陸面板廠以低價搶奪市占下，韓國LCD市場漸失主導地位，如今太陽能產業也岌岌可危，首爾破產法院通知太陽能廠熊津能源（Woongjin Energy）停止企業重整程序，這意味著韓國僅存的太陽能晶圓和晶柱製造商即將倒閉，該國太陽能產業在與大陸的競爭下日漸式微。

BusinessKorea報導，熊津能源創立於2006年，是熊津集團與美國加州太陽能供應商SunPower成立的合資企業。在太陽能產業中，多晶矽可製成晶柱和晶圓，再製成太陽能電池和模組，應用在太陽能發電上；而大陸在晶柱和晶圓的市占分別達95%和97%，因此非陸企難以在太陽能產業生存。

太陽能產業分三個環節，上游市場涵蓋矽晶圓、晶柱、晶圓等；中游則為太陽能電池和模組；下游包括太陽能發電設備、建設和維護。在過去，每個環節都能見到韓國企業的身影，如今僅存多晶矽巨頭OCI。

近年全球太陽能市場快速成長，根據國際能源署（IEA）數據顯示，預計2050年，太陽能發電將佔全球總發電量的三分之一；大陸過去10年斥資500億美元在太陽能產業，使其市佔從原先的50%提升至80%，穩居全球主導地位。