由比莉、賈靜雯、柯佳嬿主演的Netflix喜劇《媽，別鬧了！》於15日正式上架，除了以上三位演員，劇中還有很多超強卡司，像是淡出多年的歌仔戲小生黃香蓮和沈海蓉等都驚喜現身，掀起觀眾回憶殺。其實歌仔戲界還有另一位天王「李如麟」，目前過半退休的生活，偶爾接演舞台劇，日子過得愜意。

李如麟昨（20日）剛過65歲生日，她的官方臉書粉絲團不斷PO大陸粉絲剪輯李如麟過去演出的歌仔戲片段，一起獻上真摯的祝福，同時讓人好奇過了那麼多年，李如麟現在變得如何。

事實上，李如麟4月演出舞台劇《魔法阿媽》時，曾在臉書PO全身照，畫面中，她頂著公主頭，臉上施抹濃妝，突顯好膚質和深邃五官，而身上的衣服也小露事業線；此外，李如麟3月也有曝光自己現身豪宅的模樣，她當時吹著浪漫長捲髮，襯托完美鵝蛋臉，身穿黑色平口上衣，袖子有透視設計，展現纖細的雙臂，牛仔長裙的開衩處，露出一雙修長玉腿，無論是臉蛋或身材都維持得非常棒，讓許多網友驚呼：「美魔女怎麼永遠都沒變啊，天王小生就是這麼美」、「氣質非凡」、「永遠的女神」。

不過，李如麟的人生其實走得坎坷，三歲被送到戲班，喪失讀書的機會，還會被養母毒打，但她心地善良，17歲為了湊養母的醫藥費，以身相許追她3年的粉絲，未料一次就懷孕，只好閃婚，結果婚後經常被丈夫家暴，婆家的人也對她和孩子不友善，李如麟忍了12年終於離婚，但被前夫要求放棄房屋與小孩；離婚後，女兒通通被洗腦到不認她這個媽媽，令她心碎不已。

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