屏東三軍聯訓基地21日傳出戰車撞死裝甲兵意外，國民黨主席朱立倫在臉書發文表示，近期戰備演訓頻繁、意外風險上升，政府應做好事前對軍人保障與風險管控，而不僅是事後查明造成意外原因還家屬公道，以避免同樣憾事再度發生。

對於往生士兵，朱立倫說，他深感悲慟與不捨，並向家屬表示深切哀悼，願逝者安息，也為傷者集氣祈福。

朱立倫也表示，面對地緣政治風險上升，世界越來越關注台灣的處境，軍人的負擔也更加沉重。希望所有國人繼續支持所有戮力戰訓、辛苦付出的國軍，為他們加油打氣。