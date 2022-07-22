速食龍頭麥當勞是許多人聚餐或不知該吃什麼時的第一選擇，除了炸雞外，許多產品如玉米濃湯、水果、冰淇淋也時常被列入討論。就有網友詢問，麥當勞最好喝的飲料是什麼，引起熱議，許多鄉民更直指已經消失4年的焦糖奶茶，稱是世紀最錯誤的決策。

網友在PTT女性版PO文詢問「麥當勞什麼飲料最好喝？」，他表示自己身邊的人，有的一定要喝玉米濃湯，也有人堅持要喝可樂，認為麥當勞可樂比外面瓶裝、罐裝好喝很多，還有健康派的一直都喝無糖綠，自己則覺得CP值最高的是鮮奶，詢問廣大網友最愛喝什麼飲料。

麥當勞2018年停止供應焦糖奶茶，讓不少網友憤怒，甚至成立社團要求重新上架。(圖／取自臉書)

鄉民們也紛紛留下自己答案：「當然是可樂加大，麥當勞可樂無敵」、「一定先點奶昔」、「麥當勞的可樂不知道為什麼比市面的好喝很多」、「有零卡可樂之後都喝這個」、「必點可樂，而且不能去冰」、「蜂蜜紅茶也不錯」。

此外許多人一致點名焦糖奶茶：「還我焦糖奶茶」、「焦糖奶茶，沒有之一」、「絕版的焦糖奶茶」、「過4年了想到還是覺得很X」、「以前的焦糖奶茶好好喝，現在的冰奶茶味道好淡」、「糖奶茶被換掉真的是世紀最大錯誤決定」。

事實上麥當勞推出焦糖奶茶一直相當受歡迎，但就在2018年3月，官方決定停止供應，讓顧客錯愕不已，甚至有人在臉書成立「還我焦糖奶茶」社團，聯署要求麥當勞重新上架焦糖奶茶。