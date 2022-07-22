女星唐玲3年前罹患胃癌，艱辛挺過8次化療後，本以為成功對抗癌細胞，卻在近期被醫師告知胃癌轉移卵巢，就算治療但也已是癌症4期，擔憂僅剩不到半年壽命可活，今(21)日她回憶剛罹癌時的一段插曲，求助某位前輩，卻被對方直接問她有沒有錢，當時還認為對方太市儈，治療後才知道這項問題最務實。

唐玲今日在FB透露罹癌心情，寫下「生老病死，是大部分人都會經歷的過程，我可能比某些人早點經歷病、老，既然逃不掉就好好面對」她坦言，剛確診癌症時曾求助罹癌前輩，被問了2個問題，「癌症第幾期？」、「經濟狀況怎麼樣？」她心想這個人也太市儈，不僅沒安慰她的心理狀態，倒是前來關心她的金錢收入。

不過唐玲事後坦言，當時的她實在太過天真，以為台灣看病有健保，「但是現實狀況不是笨蛋想得那麼簡單，得癌症之後，治療是條漫長的旅程，開刀跟化療都會讓人累到沒辦法工作賺錢」她在胃癌後停工快兩年，醫院費搖搖晃晃才挺過來，不料又碰上癌症復發，然而癌症復發後轉移的醫藥費「不是一般人可以自費負擔」。

唐玲分享道，對癌友治療效果更好的新藥，不一定能適用台灣的健保，有時可能會因沒有足夠積蓄而錯過治療，像她一個療程至少要一兩百萬醫藥費，「這時候我才想起，難怪人家罹癌前輩，一開始就問經濟狀況是怎樣，原來這是最務實的問題，我還誤會人家市儈」，她也透露，常聽見有人因負擔不起費用而放棄治療。