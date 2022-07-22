啟思民本教育基金會今(21)日舉辦「啟思國際」沙龍，由江啟臣董事長和東海大學政治系邱師儀教授，針對裴洛西可能訪台、拜習會和美台關係進行深度分析。

江啟臣說，眾議院長裴洛西訪台消息不是第一次，在今年4月就曾傳出，如果當時成行，對岸反對的空間會比較少，因為是俄烏戰爭剛爆發後，當時國際上很擔心下一個就是台海，美國就有派參謀首長聯席會議前主席穆倫來台。

不過江啟臣也表示，自己相當訝異，拜登會直接回答軍方覺得裴洛西訪台不妥，不確定是想卸責國防部，還是暗示出自於軍事考量。江啟臣說，美國國會向來友台，但國會的承諾，在行政部門能落實到什麼程度，才是台灣過去長期所關心的，因為這才是台美關係的核心議題，最後裴洛西無論是無懼行政部門反對，成功訪台，還是迫於壓力取消訪台，都具有深度的解讀意義。

針對油價、金價、全球通膨現象，以及即將展開的拜習會，江啟臣認為，美國大幅升息之後，必然會影響經濟景氣，油價、金價下跌，可能是對經濟情勢預測不樂觀。之前油、金價上升，主要是因為俄烏戰爭，現在關注退燒，各國反而回頭關注自身的國內問題。

江啟臣說，拜登大概是這幾年總統裡最早跛腳的，期中選舉還沒到，民調支持率就低於40%，甚至黨內還有不連任的呼聲出來。因此在內政上拜登很難有突破的情況下，就更有誘因著墨在外交層面，希望外銷轉內銷。這即是為何拜登希望和北京對話的原因。然而是否光透過和習近平互動就能改變困境，自己對此表示懷疑，因為從拜登上任以來，拜習之間其實已經通話4次，顯然無法再帶來太多紅利。

關於美國前國防部長艾斯培訪台提出的國安相關建議，江啟臣表示，有別於過去閉門會議，這次居然是在外交部的記者會上公開表態。他認為，艾斯培在說之前應該有和外交部溝通過，不會是突襲式發言。

江啟臣指出，雖然艾斯培不是現任國防部長，相關建議美方過去也曾提出，並非新穎概念，但這次由前國防部長在正式場合表態，意義仍十分重大。江啟臣更說，他認為美國現任國防部長想的，可能也和艾斯培的想法八九不離十。

江啟臣表示，台灣社會要理解，無論關係如何好，自助才有人助，沒有人可以百分百依靠，未來台灣安全關鍵則在於嚇阻的效度，如果等到戰爭衝突爆發，就不可控了，如同當前的俄烏戰爭般。但當前台美之間，各方對如何達到嚇阻，並沒有明顯的共識，才會發生武器採購上的不順。江啟臣說，上個月他在美國華府交流時，美方官員、國會議員都提到不對稱武力，但如何達到，台美之間顯然還需要不少溝通。