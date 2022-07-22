擇偶時，有些人注重對方外表，也有人看重家世或職業，就有女網友PO文表示，自己最理想的另一半絕對是理工男，更舉出理工男4大優點，直說其他男人都辦不到，吸引熱烈討論，不少女生更是贊同。

女網友在Dcard發文「理工男的這四點真的超香」，她表示自己是「理工男癡女」，過往三任都是理工男，發現不少女生對理工男都抱有刻板印象，這些其他人眼裡的缺點對她來說，反而都是優點。

原PO列舉理工男4大優點

1.生活環境單純：理工男異性朋友比日本製的壓縮機還稀少，別的男人跑夜店泡妞，理工男在家寫code、打電腦，完全不會拈花惹草。

2.富有創造力：原PO表示，上一任理工男友頭腦相當好，發明了許多實用的生活小物，也寫出很多有趣的遊戲，直到現在還是佩服不已。

3.擅長釐清問題：原PO說，理工男腦袋就是很會解決問題，東西壞了、電器故障等大小問題，都會用最有效理性的方式去思考解決，自己相處久了還能成長。

4.理工男是璞玉：原PO認為很多理工男相貌其實都不差，只是比較不會打扮，時常換個服裝或髮型，整個level大躍進，很容易「挖到寶，變成自己的形狀」。

原PO也強調，自己並非說理工男完美無缺，其他男人都不如，只是單純列舉理工男優點，以及為何能夠吸引到自己的原因，也表示，跟過去三任理工男會分手是因為彼此感情淡掉，以及人生目標規畫不同，相處還是非常愉快。

文章曝光後不少女網友也紛紛附和：「贊同，理工男真的讚」、「+1，理工男不會太限制妳，也不是不在意，而是用自己的方式在關心」、「理工男講話都不拐彎抹角，直接講白話，這點我超愛」、「理工男有種內斂的魅力，尤其外表乾乾淨淨、頭腦邏輯又清楚，不拖泥帶水真的很吸引人」。

但也有人分享自己經驗，持反對意見：「前任理工男，聊天不是聊教授就是聊實驗，很無聊」、「有次我心情不好，他竟然嗆只在意點腦好不好，因為怕工作做不完，聽完都心寒了」、「有的理工男都會這樣包裝自己，熟了之後在外面玩超兇」、「第三點...等吵架就知道這有多可怕了」、「在北美，會讀書又玩很大的，超過一半都是工程師呢」。