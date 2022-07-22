USGS：緬甸東部地震 規模5.8 04:192022/07/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 USGS：緬甸東部地震 規模5.8。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，緬甸東部的景棟（Keng Tung）南方今天發生規模5.8地震。 路透社報導，根據美國地質調查所，這次地震震源深度10公里。（譯者：楊昭彥）1110722 臺東成功規模4.2地震 最大震度臺東縣3級 台東規模4.6地震 台鐵台南＝高雄列車延誤 新北民安演習總動員 智能防災科技ALL IN #USGS #緬甸 #東部 #美國地質調查所 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登沙國行空手回還被潑冷水 外媒：2大目標失敗了 12:382022/07/17 國際 深耕校園防災觀念 基隆3國小獲全國防災教育肯定 10:412022/07/16 生活 復活島地區遭規模6.6強烈地震襲擊 06:102022/07/13 國際 又是東部！16：16宜蘭外海規模5.0地震 半個台灣有感 16:332022/07/15 生活 重慶北路施工損屋12棟 住戶每天感受地震 04:102022/07/12 地方新聞 薩爾瓦多外海發生規模4.2地震 尚無傷亡通報 10:452022/07/17 國際 國際特赦組織：緬甸軍方埋設地雷構成戰爭罪行 16:112022/07/20 國際 入伏首日大陸南方大範圍高溫持續 山東河南等地有大暴雨 08:582022/07/16 兩岸 遠傳攻智慧校園 5G專網進駐東華大學 04:102022/07/13 產業．科技 俄軍最新動向曝光 智庫：烏這2處恐「決定戰爭勝敗」 23:552022/07/13 軍事 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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