近幾年來電動汽車的銷量持續增長，相關技術愈見成熟，尤其今年銷量成長率飆升，儼然要在短短數年內成為汽車主流的架勢。而電動汽車快速發展與鋰電池技術的突飛猛進密不可分，也因此電動汽車未來的發展仍繫於鋰電池的技術研發與製造，也無怪乎特斯拉CEO馬斯克公開肯定鋰電池對未來能源的重要性，認為它將是「新石油」。鋰金屬成為戰略物資已不可避免，未來甚至可能像矽晶片一樣影響地緣政治運作。

In particular, the Europeans have learned the hard way:https://t.co/AQ6EY40DLd — David Sacks (@DavidSacks) July 13, 2022

全球首富馬斯克是在推特上回應知名的風險投資人、Paypal Mafia成員薩克斯（David Sacks）的文章時，發表上述看法。薩克斯說：「今年能夠證明，沒有能源自主 就沒有安全。」馬斯克回應稱：「絕對贊成，鋰電池就是新石油。」

一名工人展示用於製造鋰電池 的碳酸鋰。馬斯克認為，鋰電池將是未來的「新石油」。（圖／路透）

從目前使用端的需求來看，新能源車已成為鋰電池最大的應用領域，從交通運輸的領域來看，未來的發展無可限量。而全球氣候變遷造成的暖化趨勢，將加速鋰電池取代石油這個過程的轉變。

停泊於東京川崎港的日本朝日號零碳排全電動油輪，它使用鋰碘電池就能完成跨海運載任務。（圖／路透）

電池的技術始自於19世紀初，200多年的發展中出現很多不同種類的電池，包鋅電池、鉛電池、鋅錳電池、鎳鎘電池、鎳鐵電池、鎳氫電池、鈉電池等。現在被產業界看好且應用已相當普遍的鋰電池，大約在上個世紀60年代出現，它因為能量密度大、質量較輕，逐漸成為電池業主流。

第一款商用鋰電池一直到1991年才由日本索尼（Sony）公司開發成功，當時的能量密度僅80Wh/kg。經過幾十年的發展，目前的超高鎳9系鋰電池的能量密度已經達到295Wh/kg，成長了3倍多。目前各種不同性能的鋰電池包括鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元電池、固態電池，各種鋰電池在生產技術上，還未能造成較深的壁壘，主要的競爭還是在電池材料和製作工藝，這些都需要長時間的積累，未來仍有相當大的發展空間。

陸企近年積極在非洲收購鋰礦。圖為辛巴威總統姆南加古瓦（中）、副總統奇溫加（左）今年6月為中資併購的比基塔鋰礦升級改造項目揭幕。（圖／新華社）

由於鋰電池是在未來將擁有猶如石油的地位，因此掌握鋰的礦源與生產製造技術就是競爭力的關鍵。據公開的數據顯示，鋰價近幾年價格加速成長，2022年鋰價每噸已達到7.8萬美元，比2021年上漲近4倍，若相較2020年，則是上漲超過10倍。美歐與中國等看好電動汽車產業的國家，甚至把鋰礦視為戰略物資，開始運用政府的力量來控制在全球各地的鋰礦，近幾年來又以中國最為積極。

鋰的儲量不少， 但提煉技術繁複。圖為位於智利的鋰礦進行提煉。（圖／路透）

上個月大陸知名電動汽車製造商比亞迪在非洲購入6座鋰礦，聲稱可以保障未來10年不缺製作鋰電池的材料。在此之前馬斯克也公開表示，特斯拉有可能會收購一家礦業公司，一時間讓鋰礦公司成為華爾街投資界的熱門話題。

由於鋰電池應用在電動汽車上時，電動機上需要許多種稀有金屬製作的元件，有些人誤解鋰金屬也有其稀有性，但實際鏟鋰在全球各地並不稀缺，但提煉製造的過程較複雜，生產的速度很慢。目前鋰電池的產業鏈最發達的並非美國，而是中日韓，包括大陸的寧德時代、韓國的LG與三星、日本的松下等等，為了開拓未來美國電動汽車這個龐大的市場，松下公已在美國內華達州特斯拉超級工廠旁邊建了鋰電池廠，最近還聲稱要再加碼40億美元擴建新廠。

寧德時代是大陸最有全球競爭力的鋰電池製造商，其動力電池裝機量連續5年位列全球第一。圖為外賓在福建寧德時代參觀 。（圖／中新社）

其實不只是電動汽車上使用鋰電池，未來隨著清潔能源的大量開發，包括風力、太陽能、潮汐都需要大量的儲能裝置，在全球加速減碳步伐的過程中，鋰電池的需求將會隨著時間呈現爆炸性的增長，這也是近年來鋰價飛漲的主要原因。同樣地，鋰原料也會因此成為重要的戰略物資，鋰的提煉與鋰電池的製造將影響地緣政治的運作，其重要性可能會像今天的矽晶片一樣。