美國股市主要指數今天都收高，因電動車大廠特斯拉（Tesla）第2季財報優於預期，股價隨之走揚，幫助抵銷電信和能源類股的跌勢。
道瓊工業指數上漲162.06點或0.51%，以32036.90點作收。
標準普爾500指數上揚39.05點或0.99%，收3998.95點。
科技股那斯達克指數勁揚161.96點或1.36%，收12059.61點。
費城半導體指數上漲43.85點或1.53%，收2916.81點。（譯者：楊昭彥）1110722
美國股市主要指數今天都收高，因電動車大廠特斯拉（Tesla）第2季財報優於預期，股價隨之走揚，幫助抵銷電信和能源類股的跌勢。
道瓊工業指數上漲162.06點或0.51%，以32036.90點作收。
標準普爾500指數上揚39.05點或0.99%，收3998.95點。
科技股那斯達克指數勁揚161.96點或1.36%，收12059.61點。
費城半導體指數上漲43.85點或1.53%，收2916.81點。（譯者：楊昭彥）1110722
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