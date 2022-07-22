【愛傳媒蔡詩萍專欄】炎炎夏日，外帶一杯熱拿鐵，鑽進冷氣房裡，讀讀書，把煩囂的政治新聞，熱得發燙的七月天，通通關在室外。

我在重讀《流動的饗宴》，海明威的散文集，但新譯本全名是《巴黎，不散的饗宴》。

讀了兩三遍的老書，但有新譯本，就忍不住再讀一次。這回，還搭配了英文本，想說就來看看海明威的文字魅力吧。中譯本看譯者的功力，英文版看原作者的靈巧。

我讀書的壞毛病之一，喜歡一次好幾本同時看。這本讀累了，乏了，便換一本。

這回手中還帶了老作家吳晟的《文學一甲子》，書剛到家裡不久，還沒時間細讀，但至少帶在手邊，先隨手翻翻，感受感受吳晟老師「一輩子文學人」的堅毅與溫柔。

但我這貼文前兩段文字，實在與我的本意不符。我其實是要炫耀另一本書的，小說家黃春明的《黃春明選集》日譯本《溺死した老貓》。2021年日本法政大學出版局出版。

我透過台灣的紀伊國屋書店，從日本訂到的。

拿到書，當然要急著獻寶啦，可巧了，剛好七月初，在宜蘭礁溪老爺酒店，參加黃春明老師辦的雜誌《九彎十八拐》發行百期紀念活動，正好把書帶去給原作者簽名啦！

黃春明老師告訴我，他跟譯者西田勝的緣分。

這位西田勝先生，對引介台灣文學進入日本，可謂不遺餘力，先後譯介過葉石濤的《台灣男子簡阿淘》、鄭清文的《丘蟻一族》，譯介黃春明的作品時，算是他人生最後的奮進了，因為那時他已經罹癌在身，這書出版不久，便過逝了。

這絕對是台日間，民間文化人交流的一樁美事吧，一位日本友人，終其一生，把引介台灣文學到日本，當成自身生命的大事，最後也鞠躬盡瘁於這最終的事業上，想來，我們台灣文化圈，是應該誠摯的記得他啊，西田勝君！

我的日文不行，但我很愛透過中文本對照日文本一塊讀，總覺得，那瞬間，似乎感覺到中文，日文互相穿透的一種文字張力，那很像走過一座拱橋，在中間左右回顧兩端文字的獨特之美與匯流之巧。

黃春明老師在我的書上，簽下「詩萍小老弟」，多了一份親切，少了一些作者對讀者的距離，我很感謝他，他可是我年少台灣文學啟蒙的大作家之一啊！

多年後，有幸與他同台演講座談，也有幸與他家人成為朋友。我年歲越長，越能明白，我們一生，若在某些領域有一絲絲成就的話，也多半要感謝在那領域裡，某些前輩風範的人，對我們的引領與提攜。

感謝黃春明，對我認識鄉土文學，認識台灣文學，甚至認識一種台灣人風骨的示範。這也是何以，我去「黃大魚基金會」演講時，選的題目就叫〈前輩•風範〉。

我是在向黃春明致敬，我是在向那些致力於創作而使得「台灣文化」這命題，更有尊嚴，更有意義的前輩們致敬！

希望有一天，我也能交出一張「一甲子文學文化的成績單」，而且，不是紅字！

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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