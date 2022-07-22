An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

高齡79歲的美國總統拜登21日確診新冠後，首度在官方推特上傳影片報平安。拜登除了親自說明自己確診後的身體狀況，感謝外界關心外，推文也附上工作照，表示自己仍保持忙碌工作中。

拜登在推特PO出最新21秒影片中穿著西裝、沒帶口罩，站在室外陽台上親自說明確診後有輕微症狀但大致安好，感謝外界關心。

79歲的拜登被視為新冠肺炎高危險群，白宮持續密切關注他的病情。白宮防疫協調官吉哈表示，拜登未發燒，只有流鼻涕、乾咳，感到些許疲勞，呼吸和血氧都正常。拜登表示自己一切都好，一整個早上都在工作。副總統賀錦麗與第一夫人吉兒今天篩檢都是陰性。

拜登原定前往賓州發表演說，並出席費城民主黨全國委員會募款活動，染疫後緊急取消行程，所有會議都改以通話或視訊進行。在白宮提供的圖片中，拜登在白宮與賓州民主黨參議員鮑勃·凱西通電話，也透過推文傳達，隔離時仍保持忙碌工作的狀態。

白宮說明，拜登完整接種包括加強針在內四劑疫苗。他的症狀十分輕微，已開始服用抗病毒處方藥Paxlovid。依疾病管制暨預防中心（CDC）指導原則，拜登將在白宮隔離至篩檢陰性為止，持續履行所有總統職務。白宮已經針對這次總統確診展開疫調，調查密集接觸者。