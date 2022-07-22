近年事業運大好，梁舒涵也不浪費青春，私下默默談了戀愛。（圖／侯世駿攝）

梁舒涵2019年以《女兵日記》奪下金鐘戲劇新人獎，被電視台視為收視保證的她，沒有金鐘魔咒，還一路邀約不斷，最近她演出人生第一部台語八點檔《美麗人生》，劇中與尹彥凱配對，基於以前合作經驗，兩人已很有默契。問到戲外感情狀態？梁舒涵說目前單身，向來桃花運極佳的她，笑說花也是需要生長期，目前還沒有對象，「我也希望花期趕快來！」

梁舒涵對結婚保持開放態度，但若遇上對的人，會欣然成為人妻。（圖／侯世駿攝）

不諱言喜歡戀愛的滋潤，梁舒涵爽朗笑說：「現在沒有對象，對感情還是充滿期待，希望新戀情趕快來！」她大方坦承去年有短暫談戀愛又分手，更笑說：「我跟我老闆講說我談戀愛喔，他說被拍到就承認，沒拍到就說單身，但我現在是真的單身喔。」

目前單身的梁舒涵向來桃花運極佳，還笑說花也是需要生長期。（圖／侯世駿攝）

談起戀愛就是渴望幸福的平凡女生，她覺得演員身分跟知名度並不影響戀情，「我覺得我跟一般上班族沒有不一樣，演員對我來說就是我的工作跟職業。」32歲的梁舒涵，對結婚生子抱持隨緣的開放態度，家人非但沒催她，爸爸還時常囑咐沒人娶沒關係，爸爸會養她一輩子，也是希望她寧缺勿濫，要以自己為優先。

梁舒涵寫了一手好字，還曾有影視作品邀請她寫標準字。（圖／侯世駿攝）

在事業上跨出舒適圈，梁舒涵接下台語劇《美麗人生》的挑戰，她坦言曾質疑自己能否負荷，但很快轉換為正面思考：「人家對我有信心，我應該也要對自己有信心。」好險梁媽媽挺會講台語，梁舒涵對台詞有問題，就會去請教媽媽，「台語要注意的是發音細節，一點點抑揚頓挫都會變成不一樣的意思。」熟悉詞彙及慣用方式後，用自己的方式口語化表達，台語就不會成為她表演的負擔。

每段字都藏著當下的心情。（圖／侯世駿攝）

在《美麗人生》演出有先天心臟病的「尤梅玉」一角，梁舒涵笑說，與角色最不一樣就是她本人實在太健康，從來沒生過重大疾病，連女生經痛這毛病她也沒體會過，「我從小就身強體健頭好壯壯，所以從來沒人把我當女生看，叫我翻啊、跑啊、跳啊都可以。」演出這樣嬌弱女性，梁舒涵笑說的確要花時間揣摩，她也放進對角色的小巧思，「每個人都有快樂的權利，希望不要演成這個人就是慘就是有病，我希望是從她的笑中感受到她背後的辛苦。」

梁舒涵把自己的簽名結合成笑臉的圖樣。（圖／侯世駿攝）

私下的梁舒涵能動能靜，還寫了一手好字。她帶來這兩年練字作品與本刊分享，笑說每張都是唯一真跡，連自己都無法再複製出來，「因為每個字體都有當下的心情，像是憤怒的時候，字會很散亂。」

每當生活上有煩躁鬱悶等情緒，梁舒涵都會透過練字來轉換心情。（圖／侯世駿攝）

她通常都是看書挑出喜歡的句子，拍照存在手機裡或寫在本子上，每當生活上有煩躁鬱悶等情緒，需要安靜下來時，就會透過練字轉換心情，看著過去的作品，她也回想起當時寫字的心情，譬如有段以紙為主題的句子，就是她在演《女兵》素娥時，記錄下自己想把人生填滿精彩的心情，「回頭看那些辛苦都是笑著的，想起自己曾經那麼執著，那麼有衝勁過。」

拍攝《美麗人生》讓梁舒涵（右二）體驗到不一樣的人生。（圖／取自梁舒涵臉書）

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