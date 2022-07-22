民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲案，台大表示，已成立審定委員會，預計於2個月內完成審定。媒體人吳子嘉預測認為，林智堅不可能當選桃園市長，因此一旦民進黨年底選戰在台北市、桃園市全輸，事情就大條了。

吳子嘉21日在《關鍵時刻》節目中認為，台大是全國一流大學，卻被林智堅論文門弄得像野雞大學，整個形象被破壞掉，甚至把台灣人整個價值觀毀掉，林智堅還要選桃園市長嗎？這是不可能的事情。他甚至認為，林智堅即使參選也不可能當選，一點機會都沒有。

吳子嘉更預測，林智堅論文門未來會鬧得非常大，民進黨內部恐會發生內亂，民進黨會有人出來挑戰這個事情。在挑戰的情況下，會有兩個結果，一個是國民黨當選、一個是民進黨新的挑戰者當選。

吳子嘉認為，民進黨如果輸掉桃園後，又輸掉台北，事情就大條了。也就是說，九合一選戰，民進黨若在台北市、桃園市全輸，總統蔡英文恐會提前跛腳。